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Kulüpten resmi açıklama gelince Galatasaraylılar Cristiano Ronaldo için yeniden umutlandı!

30.11.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo için kapılar birer birer kapanıyor. Bayern Münih'e transfer olacağı iddia edilen Ronaldo için kulüpten resmi açıklama geldi. Bayern'in CEO'su Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmeyeceklerini açıkladı. İtalya'ya kendi isteğiyle dönmek istemeyen Ronaldo için Avrupa'da kulüp sayısı oldukça azaldı. Hal böyle olunca Galatasaraylı taraftarların umutları yeniden yeşerdi.

Kulüpten resmi açıklama gelince Galatasaraylılar Cristiano Ronaldo için yeniden umutlandı!

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ronaldo'nun Bayern'e imza atacağı konuşulmasının ardından kulüpten jet hızıyla resmi açıklama geldi.

"RONALDO İÇİN HAMLE YAPMAYACAĞIZ"

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Bayern'in CEO'su Oliver Kahn, "Ronaldo için bir hamle yapmayacağız. Bunu düşündük, hepimiz Ronaldo'yu seviyoruz ama bizim stratejimiz farklı. Takımın nasıl olması gerektiğine dair bir net bir fikrimiz, felsefemiz var" dedi.

GALATASARAYLILAR UMUTLANDI

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Adı sık sık Galatasaray ile anılan Ronaldo için kapıların birer birer kapanmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar umutlanmaya başladı.

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