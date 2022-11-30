Kulüpten resmi açıklama gelince Galatasaraylılar Cristiano Ronaldo için yeniden umutlandı!

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ronaldo'nun Bayern'e imza atacağı konuşulmasının ardından kulüpten jet hızıyla resmi açıklama geldi.
Bayern'in CEO'su Oliver Kahn, "Ronaldo için bir hamle yapmayacağız. Bunu düşündük, hepimiz Ronaldo'yu seviyoruz ama bizim stratejimiz farklı. Takımın nasıl olması gerektiğine dair bir net bir fikrimiz, felsefemiz var" dedi.
Adı sık sık Galatasaray ile anılan Ronaldo için kapıların birer birer kapanmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar umutlanmaya başladı.