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Kumluca'daki sel felaketi güvenlik kameralarına yansıdı

14.12.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, su basan iş yerleri ile sürüklenen eşyalar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İlçede önceki gün derelerin taşmasının ardından meydana gelen afeti yansıtan görüntülerde, iş yerlerinden taşan sel sularıyla sürüklenen eşyalar, plastik kasalar, odunlar ve çuvalların sürüklenmesi yer alıyor.

"KÖPEĞİMİ SON ANDA KURTARDIM"

Eski Cami Mahallesi'nde oto yıkama dükkanı işleten Savaş Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, felaketin bu kadar büyük olduğunu tahmin edemediklerini söyledi.

Suların bir anda yükseldiğini ifade eden Yalçın, "Bahçemdeki köpeği son anda kurtardım. Sabah iş yerime gelince gözlerime inanadım. Her yer su ve çamurdu. Tahmini zararım 100 bin lira. Seram vardı o da sular altında kaldı. Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldum. Sular çok hızlı ilerlemiş. Böyle bir felaketi ilk kez gördüm:" dedi.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SABAHIN İLK SAATLERİNDE BAŞLADI

Öte yandan selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı.

AFAD'ın koordinesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Karayolları ve diğer ilgili kuruluşların ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler temizlik çalışmasını sürdürdü.

Çamur dolan yollar ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediye binasının altındaki kapalı otoparkta su içinde kalan belediye ve vatandaşlara ait araçların kurtarılma çalışması da devam ediyor.

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