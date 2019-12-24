Kunduracı göğsü olanlar dikkat! Tedavisi mümkün

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oygar Aytekin, Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) adlı şekil bozukluğunda dolgu (Los deline) ile estetik tedavinin hastaların hayatında değiştirdiği olumlu yönlerin önemine vurgu yaptı. Oygar Aytekin, hastaların bu estetik sonrası daha büyük bir öz güvenle sosyal hayata karıştıklarını ve daha aktif bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaburgaların birleştiği kemik normalde düz olması gerekirken, kunduracı göğsünde ise içeriye çökük bir şekilde bulunuyor. Aytekin, özellikle erkeklerde estetik olarak kötü bir görüntü oluşturan bu durumun dolgu estetikle normale dönüştüğünü belirtti. Kunduracı göğsünün bazı hastalarda genetik geçişlere sebep olduğunu söyleyen Oygar Aytekin, bir erkek bireyde bu durum yaşanıyorsa ailenin birçok ferdinde de görülebildiğinin altını çizdi.

ERKEKLERDE KADINLARA ORANLA 4 KAT DAHA FAZLA YAŞANIYOR

Erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla yaşanabildiğine vurgu yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı, “Kadınlarda olsa da memelerinin varlığı onu biraz daha gizliyor erkeklere göre.” diye konuştu. Oygar Aytekin, kunduracı göğsü şekil bozukluğunda dolgu ile estetik tedavinin sürecini işe şöyle anlattı: “Durumun ciddiyetine bağlı olarak tedaviyi şekillendiriyoruz. Öncellikle organlara baskı yapmıyor olmalı. Bu şekil bozukluğunun herhangi bir fonksiyonel sıkıntısı bulunmamalı. Bizim için önemli bir ayrıntı. Orada çok ince bir yağ dokusu var deriyle iman tahtası dediğimiz sternum (göğüs) kemiğinin arasında. Enjektör iğnesi ile dolguyu o bölgeye enjekte ediyoruz. Kaç seans gerektiği ise durumun ciddiyetine bağlı olarak değişebiliyor.”