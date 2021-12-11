Küne nedir? Destan’da geçen ‘Küne’nin anlamı nedir?

Ünlü oyuncu Ebru Şahin’in başrolünde yer aldığı Destan dizisinde geçen Küne, esir düşen Akkız’ın ardından telaffuz edildi. Peki küne ne demek? TDK’ye göre ‘’küne’’nin anlamı nedir? İşte detaylar…

KÜNE NEDİR? İŞTE ANLAMI…

Son bölümde "küne" kelimesi, sürekli telaffuz edilen kelimelerden oldu.

TDK'ye göre; küne, cevizli sucuk anlamını taşıyor.

Küne:

"İpek böceklerine verilen dut yaprakları ve İpek böceklerinin yüksek ve askılı yatakları" gibi anlamlara geliyor.

Destan dizisinde kullanılan "Küne" kelimesinin anlamı da "hizmetçi ve köle" anlamında kullanılır.

Künebaşı ise kölelerin ve esirlerin başı olarak biliniyor.



