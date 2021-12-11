MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Küne nedir? Destan’da geçen ‘Küne’nin anlamı nedir?

Küne nedir? Destan’da geçen ‘Küne’nin anlamı nedir?

11.12.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salı akşamları ATV’de reyting rekorları kıran Destan dizisinde geçen ‘Küne’nin anlamı sosyal medyada gündem oldu. Destan’da geçen ‘’küne’’ TDK’ye göre cevizli sucuk anlamına gelmektedir.

Küne nedir? Destan’da geçen ‘Küne’nin anlamı nedir?

Ünlü oyuncu Ebru Şahin’in başrolünde yer aldığı Destan dizisinde geçen Küne, esir düşen Akkız’ın ardından telaffuz edildi. Peki küne ne demek? TDK’ye göre ‘’küne’’nin anlamı nedir? İşte detaylar…

KÜNE NEDİR? İŞTE ANLAMI…

Son bölümde "küne" kelimesi, sürekli telaffuz edilen kelimelerden oldu.

TDK'ye göre; küne, cevizli sucuk anlamını taşıyor.

Küne:

"İpek böceklerine verilen dut yaprakları ve İpek böceklerinin yüksek ve askılı yatakları" gibi anlamlara geliyor.

Destan dizisinde kullanılan "Küne" kelimesinin anlamı da "hizmetçi ve köle" anlamında kullanılır.

Künebaşı ise kölelerin ve esirlerin başı olarak biliniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yıllık evlilik tek celsede bitti! Konut kredisi kararına 'Bundan sonra bittim ben' tepkisi13 yıllık evlilik tek celsede bitti! Konut kredisi kararına 'Bundan sonra bittim ben' tepkisi
Annesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacakAnnesi ameliyat öncesi itiraf etti! Mezarı açılacak
Ferhan’ın ipliği pazara çıktıFerhan’ın ipliği pazara çıktı
Anahtar Kelimeler:
Destan dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'de kasırga kâbusu! 50'den fazla ölü var

ABD'de kasırga kâbusu! 50'den fazla ölü var

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Yeni arabası Türkiye'de sadece bir tane var! Servet ödedi

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Düğmelerini açıp paylaştı! Hırkasının altına bir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

Özel hayatıyla gündem olmuştu! Olay gönderme!

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Müge Anlı'da şaşkına çeviren an! Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atmıştı, şimdi de...

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Çölde yarı çıplak poz verdi!

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Güldür Güldür'ün İbrahim'inin eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.