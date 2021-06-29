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Kupa Amerika'da Arjantin, Bolivya'yı 4-1 mağlup etti

29.06.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Kupa Amerika (Copa America) A Grubu'ndaki son karşılaşmalarda Uruguay-Paraguay'ı 1-0, Arjantin de Bolivya'yı 4-1 yendi.

Kupa Amerika'da Arjantin, Bolivya'yı 4-1 mağlup etti

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen turnuvanın grup aşaması, iki mücadeleyle tamamlandı.

Çeyrek finalistlerin daha önce belli olduğu A Grubu'ndaki son karşılaşmalarda Uruguay-Paraguay'ı 1-0, Arjantin de Bolivya'yı 4-1 mağlup etti.

Uruguay'ın golünü, 21. dakikada penaltıdan Cavani kaydetti.

Arjantin ise Gomez'in 6, Messi'nin 33 (penaltıdan) ve 42, Martinez'in 65. dakikadaki golleriyle müsabakadan galip ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Arjantin, 10 puanla A Grubu'nu lider tamamladı. 7 puan toplayan Uruguay 2'nci, 6 puana sahip Paraguay 3'üncü, 5 puanlı Şili ise 4'üncü oldu. Puanı bulunmayan Bolivya turnuvaya veda etti.

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyondaki çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Peru ile Paraguay, Brezilya ile Şili, Uruguay ile Kolombiya ve Arjantin ile Ekvador karşılaşacak.

Çeyrek finaller, 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 00.00'daki Peru-Paraguay ve TSİ 03.00'teki Brezilya-Şili maçlarıyla başlayacak.


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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi
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