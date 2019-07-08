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Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.07.2019 01:41 | Son Güncelleme

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Peru'yu 3-1 mağlup eden Brezilya 9. şampiyonluğunu elde etti.

Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın final maçında, Brezilya ve Peru, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Brezilya'nın gollerini 15. dakikada Everton Soares, 45. dakikada Gabriel Jesus ve 90. dakikada penaltıdan Richarlison atarken, Peru'nun tek golünü penaltıdan Paolo Guerrero kaydetti.

Gabriel Jesus'un 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya, turnuvada ilk defa kalesinde gol gördü.

Brezilya, Kupa Amerika'da 9. şampiyonluğuna ulaşırken, Uruguay 15, Arjantin ise 14 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takımlar. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
güney amerika CONMEBOL Kupa Amerika Brezilya peru

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