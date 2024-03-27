SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Kupa Voley’de şampiyon Halkbank

Kupa Voley’de şampiyon Halkbank

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.03.2024 20:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da düzenlenen 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de Halkbank şampiyon oldu.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan finalde Halkbank, Arkas Spor’u 25-23, 23-25, 26-28 ve 25-23’lük setlerle 3-1 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

KUPA VE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Halkbank’ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2024 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de madalya, kupa ve ödüller sahiplerini buldu. Final karşılaşmasının en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Halkbank takımından Nimir Abdel-Aziz’e ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.
AXA Sigorta Kupa Voley’i ikinci olarak tamamlayan Arkas Spor takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz ve AXA Sigorta Çözüm Merkezi Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Can Ulusoy, ikincilik şiltini ise AXA Sigorta Hukuk, Uyum ve Kurumsal Sorumluluk Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Onur Koçkar takdim etti.
AXA Sigorta Kupa Voley’i şampiyon olarak tamamlayan Halkbank takımına madalyalarını TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu ve AXA Sigorta Hasar Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Eray Kangal, kupasını TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Yavuz Ölken takdim etti.

Salon: Bursa Cengiz Göllü
Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş
Arkas SPor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Gyorgy Grozer, Nikolay Kartev (Ahmet Karataş, Nicholas Hoag, Halil İbrahim Yücel, Onur Ulaş Topbaşlı)
Halkbank: Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Earvin Ngapeth, Micah Ma’a, Abdel Aziz Nimir, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, İzzet Ünver, Batuhan Duman, Doğukan Ulu, Gordon Perrin)
Setler: 25-23, 23-25, 26-28, 23-25
Süre: 125 dakika (30, 29, 34, 32)

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Chamberlain, bireysel çalışmalara başladıChamberlain, bireysel çalışmalara başladı
Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlatıldığını açıkladı!Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlatıldığını açıkladı!
Ali Koç'tan olay yaratan ligden çekilme açıklaması!Ali Koç'tan olay yaratan ligden çekilme açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Halkbank süleymanoğlu erden
En Çok Okunan Haberler
Ödemeler yarın hesaplarda!

Ödemeler yarın hesaplarda!

Bakanlık'tan altın hamlesi! 2 bankaya yetki verildi

Bakanlık'tan altın hamlesi! 2 bankaya yetki verildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu!

Ali Koç'tan olay yaratan ligden çekilme açıklaması!

Ali Koç'tan olay yaratan ligden çekilme açıklaması!

Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlatıldığını açıkladı!

Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlatıldığını açıkladı!

TFF'den İsmail Kartal'ın oğluna soruşturma!

TFF'den İsmail Kartal'ın oğluna soruşturma!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.