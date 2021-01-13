Kupada maçın ardından

MALATYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi eleyen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, iyi ve disiplinli oyunla kazandıklarını söyledi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep FK maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 aydır Konyaspor'dayım. Bir sistemimiz var. Kazanma üzerine kurgusu olan, asla kaybetmeye tahammülü olmayan bir oyun felsefemiz var. Şu ana kadar oyuncularım ellerinden geldiği kadarıyla bu sistemi uygulamaya çalışıyorlar. Eksikliklerimiz var ancak onlar da zamanla düzelecek. Orta ve uzun vadede bu sistemi daha kaliteli, daha güçlü ve daha iyi hale getireceğiz. Bugüne baktığımız zaman sistem işliyor. Pozisyonlara girebilen rakibe çok fazla pozisyon vermemeye çalışan bir Konyaspor var. Bu oyun şimdilik yeter gibi gözükse de orta ve uzun vadede daha büyük hedeflerimiz doğrultusunda adım adım ilerleyeceğiz."

Çok daha iyi bir Konyaspor meydana getirmeye çalıştığını vurgulayan Kartal, "Hedefim bu. Bugün de sisteme bağlı kalarak disiplinli oyunumuzla kazanmasını bildik. İyi mücadele ettik. Daha farklı da kazanabilirdik. Çeyrek finale kaldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

