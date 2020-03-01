SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Kupadaki Trabzonspor- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Kupadaki Trabzonspor- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.03.2020 12:28 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Kupadaki Trabzonspor- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Öte yandan, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararı gereğince bu maçta kağıt bilet uygulaması olmayacağı duyuruldu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı açıklamasıTrabzonspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

Podolski'den Galatasaray itirafı

Podolski'den Galatasaray itirafı

Fenerbahçe kötü gidişe devam ediyor!

Fenerbahçe kötü gidişe devam ediyor!

F.Bahçe'de bu sezon bir ilk! Muriqi gerçeği

F.Bahçe'de bu sezon bir ilk! Muriqi gerçeği

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

John Obi Mikel'in gözyaşları

John Obi Mikel'in gözyaşları

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler!

Fırtına evinde Fenerbahçe'yi devirdi!

Fırtına evinde Fenerbahçe'yi devirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kupadaki Trabzonspor- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor- F.Bahçe maçının biletleri satışta

Trabzonspor tarihinin en golcü dönemini yaşıyor

Trabzonspor hız kesmiyor

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

ÖZET | Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 5-2

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u farklı geçti

Trabzonspor - Ç.Rizespor maçında penaltı tartışması

Trabzonspor - Ç.Rizespor maçında penaltı tartışması

Uğurcan Çakır için tam 196 milyon

Uğurcan Çakır için tam 196 milyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.