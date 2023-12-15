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  4. Kupaya sadece 4 adım.... Müjdeli haber! Fenerbahçe gruptan çıkar çıkmaz turladı

Kupaya sadece 4 adım.... Müjdeli haber! Fenerbahçe gruptan çıkar çıkmaz turladı

15.12.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Sarı-Lacivertliler bu başarısıyla son 32 turunu direkt geçerek adını son 16'ya yazdırdı. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu son maçında karşılaştığı Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçerek topladığı 12 puanla grubunu ilk sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

DİREKT OLARAK GEÇTİ

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Sarı-Lacivertliler grubunu lider tamamlaması nedeniyle son 32 turunu direkt olarak geçerek son 16 turuna adını yazdırdı.

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KUPAYA SON 4 ADIM!

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Turnuvanın mutlak favorilerinden olan temsilcimizin böylelikle kupaya 4 adımı kaldı. Sarı-Lacivertliler'in kupayı kazanabilmesi için son 16, çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında rakiplerini alt etmesi gerekiyor.

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