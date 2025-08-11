SPOR

Kupayı Galatasaray'dan alıp Fenerbahçe'ye verdiler! 2023 yılının birincisi değişti

Fenerbahçe Kulübü, 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası'nın Galatasaray'dan alınarak kendilerine geçtiğini duyurdu. Bu karar sosyal medyada kısa süre içinde gündeme oturdu.

Emre Şen

Fenerbahçe, 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası'nın Galatasaray'dan alınıp, sarı-lacivertli kulübe verildiğini açıkladı.

"BU KARAR; ALIN TERİNİN, EMEĞİN VE DÜRÜST REKABETİN KARŞILIĞININ EN SOMUT TESCİLİDİR"

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda, Açık Yaş Erkekler kategorisinde lisanssız sporcu yarıştırarak açıkça kuralları ihlal eden Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaptığımız itiraz, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunmuş; kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir. Bu karar; alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir." denildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

"Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenin müzesinde: 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası Kulübümüze teslim edildi.

2023 Türkiye Arena Kulüplerarası Yüzme Şampiyonası'nda, Açık Yaş Erkekler kategorisinde lisanssız sporcu yarıştırarak açıkça kuralları ihlal eden Galatasaray Spor Kulübü'ne karşı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaptığımız itiraz, Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunmuş; kupa, emeğin ve adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir.

Bu karar; alın terinin, emeğin ve dürüst rekabetin karşılığının en somut tescilidir.

Sporun gerçek ruhu, kazanmak için "her yol mübahtır" anlayışı yerine etik ve ahlak değerleri ön planda tutmakla, adalet ilkelerinin hem söylemde hem eylemde yaşatılması ile güçlenir.

Fenerbahçe, her branşta olduğu gibi yüzme branşında da hakkını sonuna kadar aramaktan asla vazgeçmez. Kimse, emeğin ve dürüst rekabetin önüne geçemez.

Süreci adil şekilde değerlendiren tüm yetkililere teşekkür eder, hafta sonu gerçekleşen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında 6 kupanın 5'ini kazanan şubemizi ve sporcularımızı tebrik ederiz.

Kupa, emeği ve mücadelesiyle hak edenindir.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

