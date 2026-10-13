KuPS - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

KuPS ile Trabzonspor, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Vare Areena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu karşılaşma, her iki takım için de UEFA Konferans Ligi’nde önemli bir mücadele olacak. KuPS, evinde Trabzonspor’u konuk ediyor.
KuPS (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Finlandiya Veikkausliiga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 3 gol yedi.
Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 13 puanla 5. sırada.
KuPS, son 5 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 3 gol üretti. Ev sahibi ekipte, sakatlık ve kadro dışı kalan oyuncular, takımın gücünü azaltıyor.
KuPS kadrosunda Jerry Voutilainen (Sakat), Gustav Engvall (Şüpheli), Saku Heiskanen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Arttu Heinonen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Calvin Kabuye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Aaro Toivonen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eemil Tanninen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kasperi Silen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda Chibuike Nwaiwu (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Sidny Lopes Cabral (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ruslan Malinovskyi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ali Habeşoğlu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ernest Muci.
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