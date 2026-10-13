KuPS - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Konferans Ligi KuPS Perşembe 19:45 Trabzonspor

KuPS ile Trabzonspor, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Vare Areena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, her iki takım için de UEFA Konferans Ligi’nde önemli bir mücadele olacak. KuPS, evinde Trabzonspor’u konuk ediyor.

Lig Durumu Trabzonspor 5. Trendyol Süper Lig O 7 G 4 B 1 M 2 P 13 16 Attığı Gol 5 Yediği Gol +11 Averaj Gol Durumu (Toplam) Trabzonspor 16 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı T Trabzonspor Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 5 – 4

KuPS (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Finlandiya Veikkausliiga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 3 gol yedi.

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 13 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri KuPS tüm kulvarlar Inter Turku 1-0 KuPS Finlandiya Veikkausliiga M

KuPS 0-1 Oulu Finlandiya Veikkausliiga M

VPS Vaasa 0-2 KuPS Finlandiya Veikkausliiga G

KuPS 0-0 Helsinki Finlandiya Veikkausliiga B

Gnistan 1-1 KuPS Finlandiya Veikkausliiga B Trabzonspor G G M G M tüm kulvarlar Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

KuPS, son 5 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 3 gol üretti. Ev sahibi ekipte, sakatlık ve kadro dışı kalan oyuncular, takımın gücünü azaltıyor.

Eksik Oyuncular KuPS 8 eksik Jerry Voutilainen Gustav Engvall Saku Heiskanen Arttu Heinonen Calvin Kabuye Aaro Toivonen Eemil Tanninen Kasperi Silen Trabzonspor 8 eksik Chibuike Nwaiwu Sidny Lopes Cabral Ruslan Malinovskyi Metehan Mimaroğlu Umut Nayir Okay Yokuşlu Cihan Çanak Ali Habeşoğlu

KuPS kadrosunda Jerry Voutilainen (Sakat), Gustav Engvall (Şüpheli), Saku Heiskanen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Arttu Heinonen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Calvin Kabuye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Aaro Toivonen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eemil Tanninen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kasperi Silen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Trabzonspor kadrosunda Chibuike Nwaiwu (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Sidny Lopes Cabral (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ruslan Malinovskyi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ali Habeşoğlu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Mohamed Salah Trabzonspor 7 Gol 3 Asist Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 2 Asist Franculino Trabzonspor 2 Gol 1 Asist Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 0 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ernest Muci.