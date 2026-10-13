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KuPS - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

KuPS, Trabzonspor ile UEFA Konferans Ligi'nde zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. İki takımın formu ve eksikleri maçı ilginç kılacak. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

KuPS - Trabzonspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Konferans Ligi
KuPS
Perşembe 19:45
15.10.2026
Trabzonspor
Stadyum: Vare Areena Yayın: TRT 1

KuPS ile Trabzonspor, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Vare Areena sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, her iki takım için de UEFA Konferans Ligi’nde önemli bir mücadele olacak. KuPS, evinde Trabzonspor’u konuk ediyor.

Lig Durumu

Trabzonspor

5. Trendyol Süper Lig
O
7
G
4
B
1
M
2
P
13
16
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+11
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Trabzonspor 16 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Trabzonspor Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
5 – 4

KuPS (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 2 gol atıp 1 gol yedi. (Finlandiya Veikkausliiga) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 3 gol yedi.

Trabzonspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 13 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
KuPS

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Inter Turku 1-0 KuPS Finlandiya Veikkausliiga M
  • 08.10.2026 KuPS 0-1 Oulu Finlandiya Veikkausliiga M
  • 19.09.2026 VPS Vaasa 0-2 KuPS Finlandiya Veikkausliiga G
  • 13.09.2026 KuPS 0-0 Helsinki Finlandiya Veikkausliiga B
  • 08.09.2026 Gnistan 1-1 KuPS Finlandiya Veikkausliiga B
Trabzonspor G G M G M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Samsunspor 0-3 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 01.10.2026 Trabzonspor 0-1 Drogheda United Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 19.09.2026 Trabzonspor 4-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 12.09.2026 Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Maç öncesi değerlendirme

KuPS, son 5 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 3 gol üretti. Ev sahibi ekipte, sakatlık ve kadro dışı kalan oyuncular, takımın gücünü azaltıyor.

Eksik Oyuncular

KuPS

8 eksik
Jerry Voutilainen Sakat
Gustav Engvall Şüpheli
Saku Heiskanen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Arttu Heinonen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Calvin Kabuye Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Aaro Toivonen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Eemil Tanninen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Kasperi Silen Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Trabzonspor

8 eksik
Chibuike Nwaiwu Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Sidny Lopes Cabral Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Ruslan Malinovskyi Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Metehan Mimaroğlu Yok Statü Gereği
Umut Nayir Yok Statü Gereği
Okay Yokuşlu Yok Statü Gereği
Cihan Çanak Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ali Habeşoğlu Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

KuPS kadrosunda Jerry Voutilainen (Sakat), Gustav Engvall (Şüpheli), Saku Heiskanen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Arttu Heinonen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Calvin Kabuye (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Aaro Toivonen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Eemil Tanninen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Kasperi Silen (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Trabzonspor kadrosunda Chibuike Nwaiwu (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Sidny Lopes Cabral (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ruslan Malinovskyi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Metehan Mimaroğlu (Yok - Statü Gereği), Umut Nayir (Yok - Statü Gereği), Okay Yokuşlu (Yok - Statü Gereği), Cihan Çanak (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ali Habeşoğlu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Mohamed Salah Mohamed Salah Trabzonspor 7 Gol 3 Asist
Ernest Muci Ernest Muci Trabzonspor 2 Gol 2 Asist
Franculino Trabzonspor 2 Gol 1 Asist
Noah Saviolo Noah Saviolo Trabzonspor 2 Gol 0 Asist

Trabzonspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Mohamed Salah, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Ernest Muci.

Sıkça Sorulan Sorular
KuPS - Trabzonspor maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

KuPS - Trabzonspor maçı saat kaçta?

19:45

KuPS - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

TRT 1

KuPS - Trabzonspor maçında hangi oyuncular eksik?

Jerry Voutilainen, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral, Ruslan Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir, Okay Yokuşlu.

KuPS ve Trabzonspor'un ligde kaç puanı var?

Trabzonspor'un 13 puanı; KuPS'in ise 2 maçta 1 galibiyeti var.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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