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Kur’an Kursunda beklenmedik anlar! Belediye başkanına: "Manifest’i çağıracaksınız değil mi?"

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaz Kur’an kursuna katılan çocuklar, kendilerini ziyaret eden Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı’dan dikkat çeken bir talepte bulundu. İşte detaylar…

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, yaz Kur’an kursunda eğitim alan öğrencilerle bir araya gelmek üzere Kuzuluk Elmalı Camii’ni ziyaret etti. Başkan Sarı’yı karşılarında gören çocuklar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, ziyaret sırasında renkli anlar da yaşandı.

Kur’an Kursunda beklenmedik anlar! Belediye başkanına: "Manifest’i çağıracaksınız değil mi?" 1

"MANİFEST’İ ÇAĞIRACAKSINIZ DEĞİL Mİ?"

Öğrencilerden biri söz alarak, altı kadın üyeden oluşan Manifest grubunun Karasu’ya davet edilmesini istedi.

Çocuğun, "Manifest’i çağıracaksınız değil mi?" sorusu hem çevrede bulunanları gülümsetti hem de Başkan Sarı’yı şaşırttı. Samimi diyaloglar sosyal medyada da ilgi gördü.

MANİFEST’E OLAN İLGİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde özellikle gençler arasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest grubu, farklı şehirlerdeki çocuk ve gençlerin de gündeminde yer almaya devam ediyor. Karasu’daki talep, grubun popülerliğinin yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

Kur’an Kursunda beklenmedik anlar! Belediye başkanına: "Manifest’i çağıracaksınız değil mi?" 2

ÇORUM’DAKİ TARTIŞMALI AÇIKLAMA YENİDEN GÜNDEMDE

Manifest grubuyla ilgili benzer bir talep geçtiğimiz günlerde Çorum’da da gündeme gelmişti. Şehir Buluşmaları programında çocuklarla bir araya gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan da Manifest konseri talep edilmişti. Aşgın’ın bu isteğe verdiği yanıt kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

Kur’an Kursunda beklenmedik anlar! Belediye başkanına: "Manifest’i çağıracaksınız değil mi?" 3

ÇOCUKLARIN TALEBİ GÜNDEM OLDU

Karasu’daki Kur’an kursu ziyaretinde yaşanan diyalog, çocukların güncel popüler kültürü yakından takip ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Başkan Sarı’nın ziyareti sırasında dile getirilen Manifest isteği, kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Kur'an kursu Manifest Grubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Amacın ne kadar farklı olduğunu daha iyi anlamış olmalısınız gençliğimize nasıl bir zarar verdiğini bu şekilde daha net anlaşabiliyoruz açık seçik giyinmek Kur'an kursuna giden gençliği bile ona hayran bırakır hale geldi insanlarda Edep haya kalmadı çare olmak lazım şarkı sözü dinlemek istiyoruz Başka bir şey görmeye gerek yok buna Tedbiri gelsin
manifest gençlerin kafalarını ele geçirmiş
Başkan çağır gelsinler
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