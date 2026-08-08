Kur’an Kursunda beklenmedik anlar! Belediye başkanına: "Manifest’i çağıracaksınız değil mi?"

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, yaz Kur’an kursunda eğitim alan öğrencilerle bir araya gelmek üzere Kuzuluk Elmalı Camii’ni ziyaret etti. Başkan Sarı’yı karşılarında gören çocuklar kısa süreli şaşkınlık yaşarken, ziyaret sırasında renkli anlar da yaşandı.

"MANİFEST’İ ÇAĞIRACAKSINIZ DEĞİL Mİ?"

Öğrencilerden biri söz alarak, altı kadın üyeden oluşan Manifest grubunun Karasu’ya davet edilmesini istedi.

Çocuğun, "Manifest’i çağıracaksınız değil mi?" sorusu hem çevrede bulunanları gülümsetti hem de Başkan Sarı’yı şaşırttı. Samimi diyaloglar sosyal medyada da ilgi gördü.

MANİFEST’E OLAN İLGİ DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde özellikle gençler arasında geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest grubu, farklı şehirlerdeki çocuk ve gençlerin de gündeminde yer almaya devam ediyor. Karasu’daki talep, grubun popülerliğinin yeni bir örneği olarak değerlendirildi.

ÇORUM’DAKİ TARTIŞMALI AÇIKLAMA YENİDEN GÜNDEMDE

Manifest grubuyla ilgili benzer bir talep geçtiğimiz günlerde Çorum’da da gündeme gelmişti. Şehir Buluşmaları programında çocuklarla bir araya gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan da Manifest konseri talep edilmişti. Aşgın’ın bu isteğe verdiği yanıt kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

ÇOCUKLARIN TALEBİ GÜNDEM OLDU

Karasu’daki Kur’an kursu ziyaretinde yaşanan diyalog, çocukların güncel popüler kültürü yakından takip ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Başkan Sarı’nın ziyareti sırasında dile getirilen Manifest isteği, kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri oldu.