Kuraklık Doğu Anadolu'da bal verimini düşürdü

Arıcılığın yaygın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu yıl kuraklık nedeniyle bal verimi düştü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş, gazetecilere, 2018 yılında coğrafi işaret alan Kars balını kuraklık, çam balını ise ülkede etkili olan yangınların vurduğunu söyledi.

Bu yıl hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Ertaş, "Kuraklık bölgeyi ve ilimizi de etkiledi. Özellikle en hassas nokta olan arıcılık çok etkilendi. Son 2-3 yıldır küresel ısınmadan dolayı arıcılıkta bal, kışın da kışlatmada arı kaybı oluyor. Bu yıl çetin geçen kış koşulları, akabinde gelen kuraklık, samyeli dediğimiz güneyli rüzgarlarla birlikte arazilerde kuruma yaşandı." diye konuştu.

- "Sofralara glikozlu bal gelebilir" uyarısı

Ertaş, kovanlarda çok az balın bulunduğunu belirterek, arıcıların bu yıl büyük sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Bal üretiminin düşmesiyle fırsatçıların glikozlu bal üretebileceğini ve tüketicilerin buna karşı dikkatli olmasını isteyen Ertaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl kuraklığın ardından meydana gelen yangınlarla çam balında da büyük sıkıntı yaşanmaktadır. Tüketicilerimiz bal tüketirken, güvenli yerlerden alışveriş yapmayı tercih etsinler. Glikozcular bunu fırsata çevirip iş başına geçebilirler. Sofralara glikozlu bal gelebilir. Glikozlu bal dediğimiz, tamamen arıyla alakalı olan bir bal değil, tamamen laboratuvar ortamında ve bal aroması içine katılarak makinelerle hazırlanan bir yiyecek, bu da zehirdir."

Kars'ta organik bal üreticiliği yapan Hüseyin Kaplan ise iki yıldır kuraklık nedeniyle bal alamadıklarını anlatarak, "Gezici arıcı olduğumuz için taşıma masrafımız oluyor. Bu yıl benim 30 bin lira masrafım var ama bal yok. Sayın bakanımızın bize yardım etmesini istiyoruz. Geçen sene de kurak geçmişti, bu sene de kuraklık vurdu. Arılarımız kuraklık nedeniyle yavrudan da küstü ve artık yavru da yapmıyor." ifadelerini kullandı.

