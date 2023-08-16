YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

16.08.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı.

Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

Kentte aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma ve tarımsal sulama nedeniyle nehrin su seviyesinde düşüş yaşandı.

Nehir üzerine asırlar önce inşa edilen ve nehrin iki yakasını birleştiren tarihi ahşap köprünün ayakları görünür hale geldi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine, Meriç Köprüsü'nün her iki tarafında gözlenen eski köprü ayaklarının ilgi çekici olduğunu belirterek, "Daha önceki yıllarda pek görülmeyen bir durumla karşı karşıyayız. Tarihi köprünün ayakları Meriç'teki ulaşım tarihi açısından ilginç bir belge olarak karşımıza çıkmakta. Uzun yıllardır suyun bu kadar çekildiğine şahit olmadım. Bu sene oldukça net bir şekilde eski köprünün ahşap ayakları görünür halde." dedi.

Beksaç, nehirde yüz yıllar öncesinde yapılan köprülere dair kesin kayıtların bulunmadığına dikkati çekti.

Daha önceki süreçlerde nehirde ulaşımın sağlanmasını için ahşap köprülerin olduğunu bildiklerini ifade eden Beksaç, "Ancak tarihlemesi konusunda net bir bilgiye sahip değiliz. Tarihsel olarak bildiğimiz 2. Mahmut döneminde burada bir ahşap köprü olduğu ve çok iyi durumda olmaması nedeniyle buraya bir taş köprü yapılması yönünde emir var. Bugün de kullanılan köprü Sultan Abdülmecid zamanında tamamlandığı için Mecidiye Köprüsü olarak da biliniyor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da salça kovasına gizlenmiş 4 tabanca ele geçirildiMalatya'da salça kovasına gizlenmiş 4 tabanca ele geçirildi
Geleneksel 6. İncir Festivali başlıyorGeleneksel 6. İncir Festivali başlıyor
37 yıl önce inşa edilen çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor37 yıl önce inşa edilen çarşıda yenileme çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Meriç Nehri kuraklık

Edirne Namaz Vakitleri 16 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:37
Sabah
06:16
Öğle
13:23
İkindi
17:13
Akşam
20:21
Yatsı
21:52

Edirne Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Çarşamba

Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Özge eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Ömür eczanesi
Merkez
Baraj eczanesi
Merkez
Saygin eczanesi
Enez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.