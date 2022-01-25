Kuraklıktan etkilenen Çorum'da caddelerden toplanan kar baraja taşınıyor

ÇORUM (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 Türkiye kuraklık haritasında Amasya ile siyah renkle gösterilen Çorum'da, caddelerden iş makineleriyle toplanan kar, kamyonlarla baraj havzasına taşınıyor.

Türkiye'nin 2020'de en az yağış alan ili olarak belirlenen kentte, barajlardaki su rezervi kritik seviyeye düşerken, Çorum Belediyesi son günlerde etkili olan kar yağışını içme suyuna dönüştürmek için çalışma başlattı.

Ana arterler başta olmak üzere kent genelinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, topladıkları karları kamyonlarla Çomar Barajı'na taşıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının kentte memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Aşgın, 50 araç ve 240 personelle karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "7/24 esasına göre kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarını başta ana arterler olmak üzere hastane güzergahı, cadde, sokak ve sosyal hayatı etkileyecek alanlarda sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kar yağışının barajların doluluk oranına olumlu etki edeceğine dikkati çeken Aşgın, "Cumartesi gününden beri cadde ve sokak kenarlarında toplanan karı Çomar Barajı'na taşıyoruz. Ekiplerimiz tarafından binlerce ton kar Çomar Barajı havzasına döküldü. İnşallah bu kar barajlarımızı suyla dolduracak, içme suyu olarak bizlere dönecek." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

