Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili paylaşım yapan Kural'ın annesi eski gelinine gönderme yaptı.

'KUSURSUZ OLSAYDIN BAŞKALARININ KUSURLARINI BULMAYA MERAKLI OLMAZDIN'

Anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı. Sema Hanım'ın bu paylaşımı "Eski kayınvalideden Sıla'ya taş" dedirtti.

"O HANIM HANIMCIK BİR KIZ" DEMİŞTİ

Sema Hanım, geçen yıl eşi Mesut Kural'la konserini izleyip "O hanım hanımcık bir kız" dediği Sıla'ya yaptığı göndermeyle de oğlunun arkasında durdu. Sıla'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Kural, kavganın popçunun aşk yaşadığı Okan Can Yantır yüzünden çıktığını iddia etmişti.

Ahmet Kural'ın ailesi



