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Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 09:30 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, sosyal medya hesabından Anton Çehov'un 'Kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulmaya meraklı olmazdın" sözünü paylaşıp eski gelin adayına taş attı.

Kural ailesi sessizliğini bozdu! Ahmet Kural'ın annesinden Sıla'ya gönderme

Ahmet Kural'ın 29 Ekim gecesi Sıla'yı 45 dakika darp ettiği öne sürülmüş; ancak oyuncu, iddiaları yalanlamıştı. 5 Kasım'da savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışı Sokrates'in "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" sözüyle kendisini savunmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili paylaşım yapan Kural'ın annesi eski gelinine gönderme yaptı.

'KUSURSUZ OLSAYDIN BAŞKALARININ KUSURLARINI BULMAYA MERAKLI OLMAZDIN'

Anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı. Sema Hanım'ın bu paylaşımı "Eski kayınvalideden Sıla'ya taş" dedirtti.

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"O HANIM HANIMCIK BİR KIZ" DEMİŞTİ

Sema Hanım, geçen yıl eşi Mesut Kural'la konserini izleyip "O hanım hanımcık bir kız" dediği Sıla'ya yaptığı göndermeyle de oğlunun arkasında durdu. Sıla'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Kural, kavganın popçunun aşk yaşadığı Okan Can Yantır yüzünden çıktığını iddia etmişti.

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Ahmet Kural'ın ailesi


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Anahtar Kelimeler:
ahmet kural sıla sema kural Anton Çehov

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ailece onun bunun lafını diyeceğinize saçma sapan mevzularınızla güzelim ülkenin gündemini değiştirmekten vazgeçin
erkekleri bu hale getiren kadındır. Kadın çocuk doğurur doğurduğu çocuğu döver çocuk büyür gelişir erkek olur erkek kadın döver. Sıladanmı bahsettim :D
Ahmet kural,bu Özlü sözleriyle çakma Turabi oldu
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