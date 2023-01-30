Kural hatası var mı? Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı tekrarını yorumladı! 'Bu kadar basit...'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, 1-0 geriye düşmesine rağmen Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 37 (P), 39, 52 ve 70. dakikalarda Enner Valencia ile 90+2. dakikada Michy Batshuayi kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı ise 24. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

DAKİKA 33: PENALTI!

Fenerbahçe, maçın 33. dakikasında hızlı hücum fırsatı yakaladı. Michy Batshuayi'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen Enner Valencia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

VAR UYARDI, TEKRAR KARARI GELDİ

Topun başına geçen Enner Valencia'nın vuruşu direkten kendisine geri geldi. Dönen topu tamamlayan Valencia'nın golü geçersiz sayıldı ancak o sırada VAR devreye girdi ve Kasımpaşa kalecisinin penaltıdan önce iki ayağıyla birlikte çizgiyi terk ettiği görüldü. Tekrarlanan penaltıda Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi.

KURAL HATASI VAR MI?

Bu pozisyon sonrasında sosyal medyadaki bazı futbolseverler, penaltı tekrarında kural hatası yapıldığını öne sürmüştü.

TOROĞLU: "KARAR DOĞRU!"

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, penaltı tekrarının doğru olduğunu ve kalecinin ihlal yaptığını ifade etti. İşte Toroğlu'nun A Spor'daki yorumu...

"Kasımpaşa kalecisi penaltıdan önce öne çıkarak Valencia'yı etkiliyor ve dolayısıyla ihlal yapıyor. Penaltının tekrar edilmesi doğru karar. Kural bir ayak çizgide olacak diyor. Bu kadar basit."



