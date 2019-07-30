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Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 10 bini buldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. 9 gündür devam eden geçişlerde şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı 10 bin oldu.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelerek, Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren sınır hattına gelenler, sıcak nedeniyle kurulan çadırda işlemlerini yaptırdıktan sonra Suriye tarafına geçti.

9 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

9 Ağustos'a kadar geçişlerin devam edeceği Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 9 günlük sürede işlemlerini yaptırarak, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 10 bin olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Koşarak gittiler! Sayıları 10 bini buldu

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Anahtar Kelimeler:
öncüpınar sınır kapısı suriyeliler

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
savas cikincada kosarak geri geliyolar
inşallah bir daha gelmezler
Koşa koşa ülkelerine bayram için gidebiliyorlarsa artık Türkiye bunlların geri dönüşüne izin vermesin gidenler kendi ülkelerinde kalsın bizlerde bunlardan kurtulalım.
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