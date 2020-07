Kurban bayramı mesajları

Kayseri protokolü, yayımladığı mesajlarla vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Vali Şehmus Günaydın’dan Kurban Bayramı Mesajı, "Sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hâkim olduğu, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden birisi olan Kurban Bayramına, milletçe, huzur ve güven içinde ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Bayramlarımız, milli ve manevi duygularımızın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin en üst seviyede yaşandığı, insanlarımız arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği dargınlıkların bir kenara bırakıldığı günlerdir.

Milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için büyük fedakârlıklarda bulunmuş çok kıymetli şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi böylesine anlamlı günlerde ve her zaman hatırlamak, ayrıca hasta ve yardıma ihtiyacı olanları hatırlamak ve onlara karşı görevlerimizi yerine getirmek büyük önem taşımaktadır.

Çok kıymetli hemşehrilerim; Koronavirüs salgınıyla mücadelemizde özellikle bayram münasebetiyle dost ve akraba ziyaretlerine bir süreliğine ara vermemiz, belirlenen yerlerde ve kurban kesim yerlerinde bulunduğumuz süre içerisinde de sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymamız, hem kendi sağlığımız hem de toplumumuzun sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. Kurban Bayramını huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresince de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır.

Zaruret halinde yola çıkacak vatandaşlarımızın, bayramlarını sevinç içinde geçirmesi için trafik kurallarına uymaları gerektiğini önemle ifade etmek isterim.

Her günümüzün bayram sevinci içerisinde geçmesi, nice bayramların hep birlikte yaşanması dileğiyle, bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, Kayserili hemşerilerimizin, İlimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın, basın mensuplarımızın mübarek Kurban bayramını tebrik eder, bayramımızın ülkemize ve bütün İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisiyle, sevgi ve saygılar sunarım."