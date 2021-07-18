Kurban Bayramı tatilinde Edirne'deki çadır kamplara yoğun ilgi

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Saros Körfezi'ne kıyısı olan, maviyle yeşilin buluştuğu Gökçetepe Tabiat Parkı, kamp alanları ve sosyal aktiviteleriyle tatilcilere birçok imkan sunuyor.

Özellikle komşu iller ve İstanbullulardan rağbet gören tabiat parkında, Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor.

Gökçetepe Tabiat Parkı Kamp Direktörü Melih Keskin, AA muhabirine, Ege Denizi'ne kıyısı olan Gökçetepe'nin İstanbul'a yakınlığıyla yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Tatilcilerin kampta dinlenme ve eğlenme fırsatı bulduğunu belirten Keskin, "Kamp içerisinde farklı konaklama alanlarımız var. Karavan, kıl çadır ve serbest çadır kurduğumuz alanlar mevcut. Ayrıca bu yıl faaliyetine başlayan taş otel de tatilcilerin hizmetine sunuldu. Tatilciler tercih ettikleri sistemde konaklayabilirler." dedi.

Gökçetepe'de tatilcilere sosyal aktiviteler de sunulduğunu dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Denizin üzerinden giden 310 metrelik zipline mevcut. Ayrıca macera parkuru dediğimiz 39 farklı spor branşının bulunduğu tırmanma duvarından okçuluğa, atıcılığa, canlı langırta ve yükseklik parkurlarının olduğu çeşitli aktivite ve oyunlarımız mevcut. Öte yandan dünyanın ve ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor günlerde kampçılığa ilgi daha da arttı. İnsanlar sosyal mesafenin daha uygun olduğu alanları tercih etmeye başladılar."

- "İstanbul'un yoğunluğundan sonra ilaç gibi geldi"

İstanbul'dan gelen Musa Akdoğan da kamp tatiliyle geçmişteki köy hayatını yaşadığını anlattı.

Çadır kampıyla doğal bir tatil geçirdiklerini ifade eden Akdoğan, "Burada suni olan hiçbir şey yok. Salgında 1 yıl evlerimize kapalı kaldık, bunaldık. Gökçetepe'ye gelip denize girdik, 1 haftadır buradayız, çok iyi geçiyor tatilimiz. Ağaç, doğa, güneş, deniz ve kuş sesleri her şey çok güzel. İstanbul'un yoğunluğundan sonra ilaç gibi geldi. Şehrin pis havasını almıyorsun, burada bol oksijen alarak dinleniyorsun." diye konuştu.

Dilek Akdoğan ise Gökçetepe tatilinin güzel geçtiğini belirterek, herkese tavsiye etti.

- "Makul fiyatlarla hizmet veriliyor"

Bahtiyar Dursun ise ailesiyle kamp yaptığını söyledi.

Gökçetepe Tabiat Parkı'nın tatilciler için çeşitli imkanlar sunduğunu aktaran Dursun, "Hem güvenli hem sakin bir ortamda tatil yapıyoruz. Burada her şey düşünülmüş elektrik, su ve diğer ihtiyaçlara kolayca erişebiliyoruz. Kurban Bayramı'nın bir kısmını burada geçireceğiz, herkese tavsiye ederiz." ifadelerini kullandı.

Tatilci Musab Yılmaz ise Gökçetepe'yi arkadaşlarıyla geçen ay keşfettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Her gün temizlik yapılıyor, çöpler toplanıyor. Mescidi, duşu, tuvaletleri her şey çok güzel. Biz de arkadaşlarımızla iki üç gün İstanbul'dan kafa dağıtmaya geldik. Salgın döneminde otel fiyatları çok yüksek şu anda, herkesin bütçesine uygun değil. Burada bir çadır ve araç için cüzi ücretler alınıyor. Herkese açık, makul fiyatlarla hizmet veriliyor. Bir de burada kamp alanında herkes izole. Aile için de gayet uygun."

