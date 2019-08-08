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Kurban Bayramı tatilinde rezervasyonsuz yola çıkmayın

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 08.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Mersin’de yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi turizmciler hazırlıklarını tamamladı. 22 bin 500 yatak kapasitesine sahip kentte işletmeler, yoğun rezervasyon alırken, bayram tatili için geç kalınmaması için de vatandaşlar uyarılarda bulunuldu.

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Doğu Akdeniz’in turizm cenneti Mersin’de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamladı. Turizmciler, gurbetçilerin yanı sıra, Adana, Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Osmaniye ve çevre illerden 4 günlük bayram tatili için gelecek tatilcileri bekliyor. Birçok turizm tesisi bayram hazırlıklarını tamamlandı. 22 bin 500 yatak kapasitesine sahip kentte, tatilcilere önceden rezervasyon yapmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, turizmcilerin bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacaklarını söyledi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi’nin, Mersin’in dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Öztop, "Kurban Bayramı geliyor. Bölgedeki turizmci esnaf bayram için hazırlıklarını bitirmiş durumda. Çok ciddi rezervasyonlar alıyoruz. Bu bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşacağız. Buradan gelecek olan misafirlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen rezervasyonlarını yapıp da gelsinler. Otellerimizde yer bulamayabilirler. Tatilin uzun olması nedeniyle gelen misafirlerimiz kum, deniz, güneş değil, aynı zamanda günübirlik yat ve kültür turları ile de tatillerini zenginleştirebilirler. Çünkü bölgemiz adeta açık hava müzesi gibi, tarihi yerlerimiz çok fazla. Kurban Bayramı'nda herkesi, denizin, kumun ve tarihin tadını çıkartmaya bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)

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mersin turizm Tatil kurban bayramı tatili

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