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Kurban Bayramı yaz tatili ile birleştirilecek mi? 2025 okullar ne zaman kapanacak? 2025 yaz tatili ne zaman? Bakanlıktan resmi açıklama...

Kurban Bayramı ile Yaz Tatili Birleştirilecek mi? MEB’den net açıklama geldi. Son günlerde bazı basın organlarında yer alan “Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği” iddiaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi açıklama ile duyuruldu. Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Kurban Bayramı yaz tatili ile birleştirilecek mi? 2025 okullar ne zaman kapanacak? 2025 yaz tatili ne zaman? Bakanlıktan resmi açıklama...
Sedef Karatay

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı basın organlarında yer alan “Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin erkene çekileceği” yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık, resmi açıklama yaptı.

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BAKANLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

MEB, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."

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RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYE ÇAĞIRDI

MEB, açıklamasında, kaynağı doğrulanmadan veya kasıtlı olarak yayılan yanıltıcı bilgilerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine dikkat çekti. Bakanlık, bu tür haberlerin milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi etkilediğini belirterek, vatandaşları resmi açıklamalara itibar etmeye çağırdı. “Asılsız iddialarla kamuoyunun gündemini meşgul eden manipülatif haberlere karşı dikkatli olunmalıdır,” uyarısında bulunuldu.

EĞİTİM SÜRECİ PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

2024-2025 eğitim öğretim yılı, MEB’in belirlediği takvim doğrultusunda sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Kurban Bayramı’nın yaz tatiliyle birleştirilmesi gibi bir planın olmadığı net bir şekilde ifade edildi. Bakanlık, eğitim süreçlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda resmi kanallar aracılığıyla kamuoyunu bilgilendireceğini vurguladı.

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VELİLER VE ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

MEB, velilerden ve öğrencilerden yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmelerini istedi. Asılsız haberlerin eğitim süreçlerini olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, Bakanlığın internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarının takip edilmesi önerildi.

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