Kurban eti nasıl dağıtılmalı?

Kurban etinin üç paydaya bölünmesi gerekir; üçte birini kesemeyen yoksullara, üçte birini akraba ve dostlara geriye kalanı ise ev halkına yiyecek ve nafaka olarak bölüştürülmelidir.

Kurban etinin tamamını da bağışlamak mümkün.

KURBAN ETİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Kurbanın derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla para ile satılması câiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine hediye de edebilir.

Kurban Bayramı sırasında ve sonrasında oluşan atıklar çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmeli, et ve deri dahil tüm yan ürünler ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmeli.

Kesim sonrası eti mutlaka 12 saat dinlendirmeli, et bekledikten sonra tüketilmeli...



