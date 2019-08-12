Kurban etiyle sucuk içi nasıl yapılır?

Geleneksel tariflerimizden olan sucuk içi, Kayseri’de sıklıkla yapılır. Etin başrolde olduğu bu bayramda siz de kurban etlerinizi lezzetli ve farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun için kurban etini öncelikli olarak kıyma halinde hazırlatmanız gerekecek. Sonrasında ise;

MALZEMELER

3 baş sarımsak

400 gram yağlı dana kıyması

2 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tuz

PİŞİRMEK İÇİN

4 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

Kabuklarını ayıkladığınız sarımsakları tuz yardımıyla ezin.

Yağlı dana kıyması, tatlı toz kırmızı biber, acı toz kırmızı biber, kimyon, karabiber, tarçın, yenibahar ilavesiyle yoğurun.

Tuzla ovduğunuz sarımsakları ekleyip kapağı kapalı bir kapta, buzdolabında üç gün bekletin.

Bekletme işleminin sonunda tüm baharatların lezzetini içine hapseden sucuk içini tereyağında pişirin.

Arzuya göre sahanda yumurta ilavesiyle hazırlayın ya da kuru yufka ve ayran eşliğinde servis edin.

