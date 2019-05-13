Kürdanlarla yaptığı şey pes dedirtti!

Bazı insanlar 'kendin yap' ustaları olarak doğmuş gibi görünüyor. Hiçbir şeyden bir şaheser yaratabilirler. Bakır bir gül veya bir Demir Taht olsun, yarattıklarının tümü yaratıcı beceri için bir ödülü hak ediyor.

İşte pes dedirten o yaratıcı fikirler...

“Iron Throne telefon şarj cihazı yaptım.”

“Parlak! Para biriminde 130 dolar, 10 şişe Elmer yapıştırıcısı, bodrumda bulduğum bir miktar harç ve bir miktar epoksi. ”

“Bir yıl önce ilk evimi aldıktan sonra sadece köpeklerime yer açmak istedim.”

“Odamızda çıplak bir duvar vardı ve ışıktan faydalanacak bir şey istedik”

“Çok değil, ama benim ilk projem. Bir tava rafı. ”

“Tek başıma bir bakır gül yaptım.”

“Kare borudan kare bir bisiklet yaptım.”

“Aileme bazı parlak bakır yaprak süsleri yaptım!”

“Merkezde 6 aydır reçine ile ahşap bir masa yapmayı ve sonunda bitirmeyi hayal ediyorduk.”

“Cuma günü evlendim ve misafirlerim için düğün hediyesi olarak şişe açacaklarını tasarladım, bastım ve fırlattım.”

“Arabam için özel bir parke ve alüminyum anahtarlık yaptım.”

“Bu beton kapları yaptım. Sadece eski bir soya sütü kabı, kullanılmış bir kahve fincanı, biraz beton ve biraz boya.”

“Bu Mars posterini '' gerçek paslı metal levha üzerine bastım ''

“Çaldığın gibi sür! Bir tornavidayı arabanın anahtarına çevirdim. ”





