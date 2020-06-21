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Kurretülayn Matur kimdir? Kurretülayn Matur nereli? Kurretülayn Matur kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 01:41 | Son Güncelleme

Semih Öztürk, uzun yıllardır aşk yaşadığı Kurretülayn Matur ile dün evlendi. Haberin duyulmasının ardından Kurretülayn Matur'un kim olduğu sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar

Kurretülayn Matur kimdir? Kurretülayn Matur nereli? Kurretülayn Matur kaç yaşında?

Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 tarihinde Ankara'da Keçiören'de doğmuştur. Kurretülayn Arapça'da Nur Gözlü demektir. Babası Mardin'li, annesi Isparta'lıdır. Ailesi 7 yıldır Karaman'da yaşamaktadır. İstanbul Üniversitesi mezunudur ve İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih sanat tiyatrosunda oyuncu kadrosundadır.

1.64 boyunda ve bekar olan Kurretülayn Matur, daha önce Tiyatro, dizi ve reklamlarında oynamıştır. Audrey Hepburn'u örnek almakta ve İleride büyük bir oyuncu olmak istemektedir.

2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan (Ütopya), Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarışacak.

10 ay sürecek olan Ütopya yarışmasında 15 yarışmacı boş bir ahırın bulunduğu ıssız bir arazide hayvancılık ve tarım yaparak ve kişisel bazı eşyaların verileceği bir kulübede yaşamaya çalışacak. 10 ay boyunca dünya ile bağlantılarını sadece bir telefondan sağlayacaklar. Yüzden fazla kamera ile sürekli olarak izlenecek. Doğal yaşam ortamında 15 yarışmacı bir kulübede kendilerine verilen 2 inek ve 25 tavuk, gerekli kazma kürek gibi ve biraz da tohum ile yaşam savaşı verecekler. Kendi ürünlerini kendileri yetiştirecek. Yarışmada her ay bir yarışmacı elenecek. Doğal yaşam ortamında sadece elektrik ve suyun, bir de yemek pişirmek için gaz verilecek. Yarışmacıların yanında tek bir kameraman dahi olmayacak. Yarışmacıların tek bağlantıları telefon olacak.

Ekranların en yeni yarışma programı Ütopya'da alışılagelmiş kuralların hiçbiri olmayacak. Yarışmacılar hep birlikte ahır ile iç içe olan bir evde yaşayacak. Yarışmacıların gaz ihtiyaçları karşılanacak ama bu gazı ısınmada kullanmayacaklar. Araziden odun toplayarak ateş yakıp ısınmaya çalışacaklar. Elektriğin ve suyun da bulunduğu arazide, yarışmacılar için özel banyo ve tuvalet bulunmayacak. Yarışmacılar birçok yarışmanın aksine doğal yaşamla tamamen iç içe olacaklar.

Televizyonun haricinde isteyenler yarışmayı 24 saat boyunca internet üzerinden takip edebilecek. 18 Eylül 2015 tarihinde Ütopya'dan Kurretülayn Matur elendi.

TV8'de yayınlanan ve 11 ay süren yarışma Ütopya'nın şampiyonu 20 Eylül 2015 gecesi belli oldu. Semih Öztürk'ü SMS oylaması sonucunda geçen Tuncay Kes, Ütopya 1.si oldu. Ütopya şampiyonu Tuncay Kes, yarışmada toplanan 880.000 TL ödülün yarısını yani 440.000 TL'sini kazandı.

Tiyatro :
2012 - 2013 - Huzur Sokağı

Filmleri ve Dizileri :
2013 - Yumurcak TV- Can Çizgi Film
2012 - 2014 - İki Dünya Arasında (Aylin) (TV Dizisi)
2012 - Merhaba Hayat (Dilek) (TV Dizisi)2012
2011 - Farklı Boyut (Mihriban) (TV Dizisi) (31. Bölüm)
2011 - Ana Yüreği (Zehra) (TV Dizisi)
2010 - 2014 - Şefkat Tepe (Zehra) (TV Dizisi)
2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (1. Sezon) (TV Dizisi)
2009 - 2010 - Kollama (Şehit Edilen İmamın Kızı) (3. Sezon) (TV Dizisi)

Oynadığı Reklam Filmleri :
2014 - KİNETİX – Sinem
2013 - Teknosa

Aldığı Eğitimler :
2012 - Oyuncu Koçu – Turgay Tanülkü
2011 - İstanbul Pana Sinema Akademisi
2011 - İstanbul Fırat Kültür Merkezi – Tiyatro Okulu
2010 - Ankara Ritüel Sanat Merkezi – Tiyatro
2010 - Anadolu Üniversitesi – Medya ve İletişim

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