Kurretülayn Matur kimdir? Kurretülayn Matur nereli? Kurretülayn Matur kaç yaşında?

Kurretülayn Matur, 31 Ekim 1990 tarihinde Ankara'da Keçiören'de doğmuştur. Kurretülayn Arapça'da Nur Gözlü demektir. Babası Mardin'li, annesi Isparta'lıdır. Ailesi 7 yıldır Karaman'da yaşamaktadır. İstanbul Üniversitesi mezunudur ve İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul Fatih Üniversitesinin Fatih sanat tiyatrosunda oyuncu kadrosundadır.

1.64 boyunda ve bekar olan Kurretülayn Matur, daha önce Tiyatro, dizi ve reklamlarında oynamıştır. Audrey Hepburn'u örnek almakta ve İleride büyük bir oyuncu olmak istemektedir.

2012 yılında Kanal D'de yayınlanan ilk sezon Ertem Şener'in, 2. Sezon Zuhal Topal'ın sunduğu "Kazanmak İçin 1 Dakika" adlı bir yarışma programına ilk sezon katıldı. Bu yarışmayı kazanarak 16 bin liranın sahibi oldu.

2012 yılında yapımcısı Fatih Aksoy olan ve Vahide Gördüm ve Yetkin Dikinciler'in başrollerinde olduğu "Merhaba Hayat" adlı dizide Dilek karakterini canlandırdı.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada Kurretülayn Matur; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Ahmet Arda Sezen, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan (Ütopya), Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarışacak.