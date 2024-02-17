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Kürtaj, vergi kaçırma... Kurtlar Vadisi'nin 'Zaza Dayısı' Ali Sürmeli şoke eden paylaşımlar hakkında konuştu! 'Sevgilim tarafından dolandırıldım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 08:18 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli'nin Instagram hesabından geçtiğimiz hafta şoke eden paylaşımlar yapıldı. Telefonunu kaybettiği belirtilen usta oyuncu kürtaj, vergi kaçırma gibi iddialar hakkında ilk kez konuştu.

'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabından geçtiğimiz hafta şoke eden paylaşımlar yapıldı.

Ali Sürmeli’nin oyuncu Didem Karataş’ı kürtaj yaptırmaya zorladığı iddiası gündeme bomba düştü. Sürmeli'nin hesabından “Torunum yaşındaydı diye çocuk istemedim. Zorla hastane ebesi kız kardeşim Gülben Sürmeli tarafından kürtaj yaptırdım.” ifadeleri kullanıldı.

kürtaj

Paylaşımlarda Ali Sürmeli’nin vergi kaçırdığı da öne sürüldü ve “Menajerim Cem Tatlıtuğ’un kız arkadaşının adına şirket üzerinden diziler ve sinema filmleri için anlaştığım ücretin yüzde 50’si resmi olarak bana geliyordu. Kalan yüzde 50 miktar oğlum Eren Sürmeli hesabına ve elden veriliyordu.” ifadelerine yer verildi.

vergi

Ali Sürmeli’nin mavi tikli hesabından günlerce süren bu paylaşımlar sonucu ünlü isim soluğu savcılıkta aldı. Yasal süreci başlatan Ali Sürmeli konuya dair ilk kez konuştu.

ali sürmeli 2

Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuşan Sürmeli “Hesabımdaki paylaşımları 2 yıl boyunca sevgili olduğum bir kadın tarafından yapılmış olduğundan şüpheleniyorum. Bunu da zaten savcılığa söyledim. Bizim ortak bir hesabımız vardı. Kasa almıştık. Oraya bütün çalışmışlığımdan elde ettiğim mal varlığımı koyduk, anahtarları ondaydı… Bütün mali mali işlerimden kendisi sorumluydu.

ali sürmeli

Kasayı boşaltınca ben de ona küstüm. Geldi sonra barıştık… Bugüne kadar elimde olan tüm mal varlığımı tekrar geri almak için barışmış gibi yaptım. Oyuncu olduğum için, hayat bazen oyunculara çok yardım ediyor. Kasanın anahtarlarını ondan aldım. Sonra sosyal medya hesabının hesabımdan o paylaşımlar yapıldı” dedi.

Youtube


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Ali Sürmeli Oyuncu yaşında ele karakteri
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