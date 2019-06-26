Kurtlar için fotokapan kuruldu

İmamlar Köyü'nde kendi arazisi üzerine 2 yıl önce kurduğu mandıra ile 100 mandaya bakan Aslan Bakar (65), önceki sabah mandaları meraya saldıktan sonra gebe bir manda saldırıya uğrayarak telef oldu. 10 gün sonra doğum yapacak gebe mandanın karnından yavruyu alarak telef eden kurtların sesini duyan Bakar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

“Ben devlet destekli bir manda çiftliği kurdum. 100 mandam vardı. Köydeki evimin hemen üstündeki tarlaya her gün mandaları otlasın diye gönderiyordum. Önceki gün mandanın bağırması ve kurtların ulumasıyla ormana çıktım. 10 mandam kurtların saldırıyla telef oldu. Ben bu kadar emek harcıyorum, artık devlet buna bir çözüm bulsun. Biz emeğimizin peşindeyiz. Yardım bekliyoruz. Sesimizi duysunlar."