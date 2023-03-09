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Kurtlar Vadisi Güllü’nün aşkı Nina’nın son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

09.03.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü’nün aşkı Rus ajan Nina karakterine hayat veren Tatsyana Tsvikevic yıllara meydan okuyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Tatsyana Tsvikevic’in son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Kurtlar Vadisi Güllü’nün aşkı Nina’nın son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Fenomen dizide Güllü Erhan’ın aşık olduğu Rus ajana hayat veren Tatsyana Tsvikevic 2012 yılında Müslüman oldu ve adını değiştirdi. Güzel oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı.

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2003 yılında ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Tatsyana Tsvikevic aslen Polonyalıdır. Manken ve oyuncu olan Tsvikevic, Müslüman olduktan sonra Sedef adını aldı.

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1980 doğumlu olan güzel oyuncu 1998 yılında Türkiye'ye geldi. Polonya Devlet Konservatuvarı'nda bale ve tiyatro eğitimi alan Tsvikevic ilk olarak reklam filmlerinde rol aldı.

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Türkiye’de oyunculuğa Rus Gelin filmi ile adım attı. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında Kız Babası, Maskeli Beşler Irak, Anadolu Kaplanı, Elveda Katya da bulunuyor.

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