Kurtlar Vadisi’nde ‘Abdülhey’ rolüyle ünlenmişti! İşte Kenan Çoban’ın son hâli

Ünlü oyuncunun Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarında saçı ve sakalının giderek beyazladığı görüldü.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisindeki Abdülhey rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kenan Çoban, şimdilerde sıradan bir hayat sürüyor.

Kurtlar Vadisi'nin tüm dizi ve filmlerinde yer alan Kenan Çoban, en son ATV'nin sevilen yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükûmdar Olmaz dizisiyle ekran karşısına çıkmıştı. 2018'de ise Balkaymak filminde yer alan Kenan Çoban’ın son hâli şaşırttı. Ünlü oyuncunun Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarda saçı ve sakalının beyazladığı görüldü.

İşte Kenan Çoban’ın son hâli…

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

22 Ocak 1975'te Elâzığ'ın Palu ilçesinde doğan Kenan Çoban, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. Elazığ Ticaret ve Meslek Lisesi’nden mezun olan Kenan Çoban, Ankara ve Antalya’da spor işletmeciliği yaptı.

İlk ekran deneyimini Kurtlar Vadisi dizisiyle yaşayan Kenan Çoban, burada Abdülhey karakteriyle tüm Türkiye tarafından çok sevildi.

2006'da Ayrlık'ta yer alan Kenan Çoban, aynı yıl Kurtlar Vadisi: Irak filminde de oynadı. 2007'de Ayrılık (III) filminde de oynayan Çoban, 2008'de yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de uzun yıllar ekranlarda yer aldı.

2011'de ise Kurtlar Vadisi: Filistin filminde de oynayan Kenan Çoban, 2014'Te Kaçak ve Beyaz Karanfil gibi yapımlarda yer aldı. 2015'te ATV ekranlarında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle yeniden sevenleriyle buluşan Kenan Çoban, son olarak 2018’de Balkaymak adındaki sinema filminde kendine yer bulmuştu.



