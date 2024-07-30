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  4. Kurtlar Vadisi'nde Ersoy Ulubey'i canlandıran Ümit Acar'dan Kuşadası'nda domuz paylaşımı! 'Sakın endişe etmeyin, zararsızlar'

Kurtlar Vadisi'nde Ersoy Ulubey'i canlandıran Ümit Acar'dan Kuşadası'nda domuz paylaşımı! 'Sakın endişe etmeyin, zararsızlar'

30.07.2024 23:47
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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ersoy Ulubey karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada karşılaştığı domuz sürüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi.

Kurtlar Vadisi dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti.

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"SAKIN ENDİŞE ETMEYİN"

Acar, Kuşadası'nda yürüyüşe çıktığı sırada çektiği videoda, "Gördüğünüz gibi domuzlar istila etmişler Kuşadası'nı. Herhalde aç kalmışlar hayvanlar, sanıyorum yiyecek bulmak için geldiler. Şayet yolunuz Kuşadası'na düşerse bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" dedi. Acar'ın bu paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, birçok yorum aldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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kuşadası
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