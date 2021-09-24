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Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir’ı canlandıran Levent Güner’in asıl mesleği şaşırttı

24.09.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakteri epey ses getirmişti. Adamlarından biri olan Bedir’i canlandıran Levent Güner de epey dikkat çeken bir isimdi. Şimdilerde ekranlarda çok yer almayan Güner’in son hali şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir’ı canlandıran Levent Güner’in asıl mesleği şaşırttı

Bir dönem Türk televizyon dizileri arasında fırtına gibi esen hala da konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi, karakterleriyle hafızalara kazındı. Dizide bazı karakterler vardı ki geri planda olsalar da çok sevildiler onlardan biri de Pala’nın adamı Bedir’i canlandıran Levent Güner’di. Son haliyle epey şaşırtan oyuncunun diğer mesleğini biliyor muydunuz?

LEVENT GÜNER’İN DİĞER MESLEĞİ NE?

Kurtlar Vadisi dizisinde 2 sezon yer alan Levent Güner, Pala’nın adamı Bedir’i canlandırmıştır. Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmiştir. Pala'nın emriyle bizzat Aslan Akbey'i üç el ateş ederek öldürmüştür. Gazinodaki şarkıcıya "Hatırlamam." demiştir. Daha sonra, Faruk ile birlikte Armatör Cemal'in mekânına çökmüştür.

Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir’ı canlandıran Levent Güner’in asıl mesleği şaşırttı

Halo'yu kaçırma girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca kalemleri kırılmıştır. Mithat, Bedir'e Pala ve Faruk'u öldürürse onu aklayabileceğini söyler. Bunun üzerine Bedir, fırsat kollamaya başlar ama fırsatı bulamaz. En sonunda Pala'ya isyan eder ve onu olanları görmemekle suçlar. Pala da onun Mito'ya gittiğini bildiğini söyler. Bunun üzerine Pala, Bedir'i öldürür. En sevdiği isim tarafından dizide öldürülen Bedir karakteri böylece son bulur. Levent Güner’in oyunculuğun yanında diğer mesleği ise şarkıcılıkmış. Hatta oyuncunun ‘Eski Bir Sevda’ adında albümü bulunmaktadır. Hem oyunculuğu hem de sesiyle kendisini kanıtlayan sanatçı uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir’ı canlandıran Levent Güner’in asıl mesleği şaşırttı

KURTLAR VADİSİ’NİN BEDİR’İ KAÇ YAŞINDA?

Pala’nın sağ kolu olan Bedir’i canlandıran Levent Güner son haliyle şaşırttı. Kurtlar Vadisi’nde epey genç olan Güner’e, yıllar acımadı. 57 yaşına giren Levent Güner, Kurtlar Vadisi’nin yanı sıra farklı projelerde de yer aldı. İşte Levent Güner’in Kurtlar Vadisi dışında yer aldığı diğer projeler…

1992’de Mem û Zîn

1995’te Böcek

1995’te Aylaklar

2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi

2013- Amok Koşucusu

Acayip Hikayeler

Reaksiyon

Kaybolan Yıllar

Bu Sevda Bitmez

Pilli Bebek

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