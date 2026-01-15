MAGAZİN

'En seksi Türk kadını' seçilmişti! Zeynep Bastık özel gecede ortaya çıktı

Hem aşk hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık geçtiğimiz yıl 'En seksi Türk kadını' seçilmişti. Ünlü şarkıcı şimdi de ELLE Style Awards Ödül Töreni’nde 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Ödülü’nü kazandı. Bastık'ın iddialı tarzı da kısa sürede gündem oldu.

'En seksi Türk kadını' seçilmişti! Zeynep Bastık özel gecede ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Geçtiğimiz yıl Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlayan Zeynep Bastık, hem özel hayatı hem de sahnedeki enerjisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Pop müziğin sevilen ismi, konserlerine hız kesmeden devam ederken bu kez aldığı ödül ile gündem oldu. Geçtiğimiz yıl 'En seksi Türk kadını' seçilen Bastık şimdi de 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Ödülü’nü kazandı.

En seksi Türk kadını seçilmişti! Zeynep Bastık özel gecede ortaya çıktı 1

TAM NOT ALDI

Geceye siyah derin göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle damga vuran Bastık bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

En seksi Türk kadını seçilmişti! Zeynep Bastık özel gecede ortaya çıktı 2

Zeynep Bastık'ın cesur seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'harika görünüyor', 'güzel kadın', 'gerçekten seksi' gibi yorumlar yapıldı.

En seksi Türk kadını seçilmişti! Zeynep Bastık özel gecede ortaya çıktı 3

En seksi Türk kadını seçilmişti! Zeynep Bastık özel gecede ortaya çıktı 4

