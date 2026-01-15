'En seksi Türk kadını' seçilmişti! Zeynep Bastık özel gecede ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlayan Zeynep Bastık, hem özel hayatı hem de sahnedeki enerjisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Pop müziğin sevilen ismi, konserlerine hız kesmeden devam ederken bu kez aldığı ödül ile gündem oldu. Geçtiğimiz yıl 'En seksi Türk kadını' seçilen Bastık şimdi de 'Yılın Stil Sahibi Müzisyeni Ödülü’nü kazandı.

TAM NOT ALDI

Geceye siyah derin göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı elbisesiyle damga vuran Bastık bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Zeynep Bastık'ın cesur seçimi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'harika görünüyor', 'güzel kadın', 'gerçekten seksi' gibi yorumlar yapıldı.