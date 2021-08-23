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Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın kızı Elif'i oynuyordu! İşte küçük oyuncu Doğa Sakarya'nın şimdiki hali

23.08.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon dizi tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi hala konuşulmaya devam ediyor. Dizinin çocuk oyuncularından biri olan Polat Alemdar’ın kızı Elif’i oynayan Doğa Sakarya, şimdilerde güzel mi güzel bir genç kız oldu.

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın kızı Elif'i oynuyordu! İşte küçük oyuncu Doğa Sakarya'nın şimdiki hali

Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın büyük aşkı Elif’in adını verdiği kızını oynayan Doğa Sakarya çocukluktan çıkarak genç kızlığa doğru ilk adımlarını attı. Dizide 5 sezon oynayan Sakarya, adeta setlerde büyüdü. İşte Polat Alemdar’ın kızı Elif’i oynayan çocuk oyuncunun son hali…

KURTLAR VADİSİ’NDE POLAT ALEMDAR’IN KIZI ELİF’İ OYNAMIŞTI

Kurtlar Vadisi dizisinin başrolü Polat Alemdar, yıllar önce sevgilisini kaybetmiş ve büyük üzüntü yaşamıştı. Hatice Şendil’in hayat verdiği Ebru karakteriyle evlenen Polat Alemdar, doğan kızına çok sevdiği sevgilisinin adını verdi. Vefatından sonra bile Polat onu kolay kolay unutamamış, annesinin isteği üzerine evlendiği Ebru Duru'ya "Seni seviyorum Elif!" diyerek büyük bir gaf yapmış, Ebru'dan olma kızının ismini de Elif koymuştur.

Alemdar’ın kızını çocuk oyuncu Doğa Sakarya canlandırmıştı. Dizide 5 sezon yer alan Sakarya, şimdilerde güzel mi güzel bir genç kız oldu.

1Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın kızı Elif'i oynuyordu! İşte küçük oyuncu Doğa Sakarya'nın şimdiki hali

İşte Polat Alemdar’ın kızı Elif’in son hali:

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın kızı Elif'i oynuyordu! İşte küçük oyuncu Doğa Sakarya'nın şimdiki hali

DOĞA SAKARYA KİMDİR?

2005 doğumlu çocuk oyuncu Doğa Sakarya İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ortaokul eğitimini sürdüren Doğa Sakarya ilk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi dizisi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Kutsal Bir Gün isimli dizi ve sinema’da rol almıştır.
Küçük yaşına rağmen gelecek vaad eden oyuncular arasında gösterilmekte, yaşantısını ise İstanbul’da sürdürmektedir.

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın kızı Elif'i oynuyordu! İşte küçük oyuncu Doğa Sakarya'nın şimdiki hali

Kurtlar Vadisi Pusu’nun 5. 6. 7. 8. ve 9. sezonlarında Elif Alemdar karakterini canlandırmıştır.

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın kızı Elif'i oynuyordu! İşte küçük oyuncu Doğa Sakarya'nın şimdiki hali

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