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Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ydi! Oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın yeni mesleği şaşırttı

26.11.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde Selvi karakterine hayat veren ünlü oyuncu Fatma Büşra Ayaydın'ın yeni mesleği şaşırttı. Oyunculuğu bırakıp tesettüre giren ünlü isim şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ydi! Oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın yeni mesleği şaşırttı

"Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ilk kez 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi'nin tekrar bölümleri günümüzde bile izleniyor. Bir zamanların en çok izlenen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri de dizinin fanları tarafından yakından takip ediliyor. Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi canlandıran Fatma Büşra Ayaydın sosyal medyada gündem oldu.

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Muhteşem Yüzyıl kadrosunda da yer alan genç oyuncu tesettüre girdikten sonra hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

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Ünlü isim daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi"

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Ünlü isim artık kendi kurduğu tesettür giyim markasıyla ilgileniyor.

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