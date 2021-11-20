MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde: Yalnız Kurt geliyor

Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde: Yalnız Kurt geliyor

20.11.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'ni unutamayan ve özlemini çekenler için yeni bir dizi geliyor. Yapımcısı yine Osman Sınav olan dizinin adı Yalnız Kurt. ATV'de yayınlanacak dizinin ilk tanıtımı kanalda yayınlandı. Cihan Ünal'ın etkileyici sesiyle sunulan Yalnız Kurt, Kurtlar Vadisi'nde olduğu gibi yine günümüz dünyasının perde arkasında yaşananları gösterecek.

Kurtlar Vadisi'ni özleyenlere müjde: Yalnız Kurt geliyor

Kurtlar Vadisi'ni özleyenler için aynı yapımcıdan benzer bir dizi geliyor. Kurtlar Vadisi'nin hem yönetmenlerinden biri hem de yapımcısı olan Osman Sınav ve ekibi o dönem çok büyük bir işe imza atmış ve arkalarında Kurtlar Vadisi fanatiği bir kitle bırakmıştı. Bu kitle, Kurtlar Vadisi'ni hala unutabilmiş değil.

806x378-yalniz-kurt-ne-zaman-baslayacak-yeni-dizi-yalniz-kurt-oyunculari-kimdir-konusu-nedir-1637329766765

BAŞROLDE CİHAN ÜNAL

Osman Sınav'ın yapımcılığında ve M. Çağatay Tosun'un yönetmenliğinde çekilecek Yalnız Kurt'ta pek çok ünlü oyuncu da bir araya geldi. Usta oyuncu Cihan Ünal ile genç yeteneklerden Hasan Denizyaran daha önce netleşen isimler oldu. Etkileyici oyuncuların yer aldığı kadroda; Kürşat Alnıaçık, Damla Colbay, Polat Bilgin, Deniz Evin ve Murat Han bir araya geldi.Kurtlar Vadisi, ilk kez 2003 yılında yayınlandığında tüm Türkiye'de büyük olay yaratmıştı. Birçok ilki barındıran dizi dört sezondan oluşmuş, filmleri de çekilmişti. Kurtlar Vadisi 2005 yılında sona erdi. Ancak izleri hiç silinmedi.

YALNIZ KURT'UN KONUSU

Yalnız Kurt dizisi Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek. Dizide günümüz dünyasının perde arkasındaki birçok oyunun detayları da yer alacak. Ülke sınırlarını değiştirmek, ülkeleri parçalamak, hükümetlere darbe yapmak, kukla yönetimler kurmak, ekonomik sorunlar çıkartmak, etkin ayrımcılık ile insanları birbirine düşman etmek, terör örgütleri ve cemaatler vasıtasıyla da bir ülkeyi karıştırmak için yapılan tüm küresel planlar Yalnız Kurt dizisinin konusunu oluşturacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNERKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soruKaramollaoğlu'nu canlı yayında çileden çıkaran soru
Paylaşım rekorları kıran görüntülerPaylaşım rekorları kıran görüntüler
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tıp öğrencisi Onur Eker'in ölüm nedeni belirlenemedi

Tıp öğrencisi Onur Eker'in ölüm nedeni belirlenemedi

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Tedavide işe yaramadığı ortaya çıkmıştı! Yeni açıklama

Tedavide işe yaramadığı ortaya çıkmıştı! Yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Gergin anlar kameraya yansıdı

Gergin anlar kameraya yansıdı

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

İzleyenlerin yüzü kızardı! Bütün sapkınlığı yayınladılar

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Fahriye Evcen'in 'uluması' sosyal medyada dalga konusu oldu! "Ya şaka mı?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.