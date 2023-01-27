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Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

26.01.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Bedir karakteri ile hafızalara kazınan Levent Güner hayatını kaybetti. Fenomen dizide rol alan Güner, 58 yaşındaydı. "Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner neden öldü?" sorusu araştırılırken oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti! Pala'nın emriyle Aslan Akbey'i öldürmüştü

Bir dönem Türk televizyon dizileri arasında fırtına gibi esen hala da konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi, karakterleriyle hafızalara kazındı. Dizide Pala’nın adamı Bedir’i canlandıran Levent Güner de bu isimlerden biriydi. Güner, Aslan Akbey'i öldürdüğü sahne ile diziye damga vurmuştu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu hayatını kaybetti.

LEVENT GÜNER NEDEN ÖLDÜ?

Kurtlar Vadisi’nde Pala’nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner Devlet Tiyatrosu oyuncusuydu. Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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ASLAN AKBEY'İ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Kurtlar Vadisi dizisinde 2 sezon yer alan Levent Güner, Pala’nın adamı Bedir’i canlandırmıştır. Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmişti. Pala'nın emriyle bizzat Aslan Akbey'i üç el ateş ederek öldürmüştü.
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Televizyon ve sinema kariyeri boyunca pek çok projede yer alan Levent Güner, tiyatro oyunları ile kariyerini sürdürüyordu.

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14 Haziran 1964 tarihinde dünyaya gelen Levent Güner'in yer aldığı yapımlar arasında Kod Adı Reaksiyon, Acayip Hikayeler, Dudaktan Kalbe ve Kaybolan Yıllar da yer alıyor.

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