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Kurtlar Vadisi’nin Çakır’ının oğlu Pusat son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

24.03.2023 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Dizide Oktay Kaynarca’nın hayat verdiği Çakır’ın oğlu ve İstemi Betil’in canlandırdığı Laz Ziya’nın torunu olan Pusat’ın son halini görenler çok şaşırdı.

Kurtlar Vadisi’nin Çakır’ının oğlu Pusat son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularının son hallerini görenler çok şaşırıyor. İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır ve Nesrin’in oğlu, Laz Ziya’nın torunu olan Pusat sempatik tavırları ile dikkat çekmişti. O dönemler çocuk oyuncu olan Sertan Karaağaç son haliyle şaşırttı.

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, İstemi Betil gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Sertan Karaağaç şimdilerde 25 yaşında.

sertan

Ekranlardan uzak yaşamayı tercih eden Karaağaç televizyonda bir projede yer almıyor.

sertan-karaağaç

Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan ünlü isim doğayla iç içe olmayı çok seviyor.

kurtlar-vadisi-puat

Dizinin devam filmi olan Kurtlar Vadisi Pusu’da, Pusat’ın yetişkin halini Ateş Kuşları, Ramo, Söz gibi dizilerde rol alan Görkem Sevindik canlandırmıştı.

sson

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