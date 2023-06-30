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Kurtlar Vadisi'nin Cevat Akarsu'su Şekip Taşpınar entübe edilmişti! Eşi son halini paylaştı

30.06.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar'ın hastalığı sevenlerini üzmüştü. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'ın son halini eşi paylaştı.

Kurtlar Vadisi'nin Cevat Akarsu'su Şekip Taşpınar entübe edilmişti! Eşi son halini paylaştı

Pek çok başarılı projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar hastalığıyla gündemde. Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar
sahte içkiden zehirlenmiş, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyordu.

54 yaşındaki oyuncu Şekip Taşpınar'ın son olarak entübe edildiği duyurulmuştu.

Eşini bir an yalnız bırakmayan Berna Taşpınar, ünlü oyuncunun sağlık durumunu ve son halini paylaştı.

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ŞEKİP TAŞPINAR'IN SAĞLIK DURUMU

Berna Taşpınar yoğun bakım sonrası eşinin son halini yayınladığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

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“Biz iyiyiz daha da iyi olacağız. Hâlâ telefondan uzakta hastane odasında sağlığımıza kavuşmak için çabalıyoruz. Sizlerin güzel enerjileri ile çabucak toparlanacağımıza inanıyoruz. Sevgiler…"

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