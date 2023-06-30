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  4. Bir döneme damga vurdu! İşte Senem Kuyucuoğlu'nun son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte Senem Kuyucuoğlu'nun son hali

30.06.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Best Model Of Turkey 2007 birincisi, Best Model of the World 2007 ikincisi ve 2009 Miss Turkey ikincisi seçilen Senem Kuyucuoğlu uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor. Yıllar önce ortaya çıkan görüntüleri yüzünden meslek hayatında zor dönemler geçiren güzel model son haliyle dikkat çekti.

2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 'Türkiye'nin en iyi modeli' seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da 'Dünyanın en iyi ikinci modeli' seçildi.

Amerika’da katıldığı parti ve hemcinsiyle öpüştüğü görüntülerin basına yansımasının ardından çok konuşulan Senem Kuyucuoğlu uzun süredir gözlerden uzak yaşıyor.

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Modellik yapmaya devam eden güzel isim son pozlarıyla dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan Senem Kuyucuoğlu'nun pozlarına "Hâlâ çok güzelsin" yorumları yağıyor.

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"HAYATIM ALT ÜST OLDU" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda bir programa konuk olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen görüntülerinin çok konuşulması hakkında açıklama yaparak, 'Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim' demişti.

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Görüntülerin en yakın arkadaşı tarafından afişe edildiğini belirten Kuyucuoğlu, 'Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi' demişti.

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