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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde mi oynayacak?

28.10.2020 22:53 | Son Güncelleme:
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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde mi oynayacak?

Kurtlara Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacağı iddia edildi. Kurtlar Vadisi dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile tekrar aynı projede yer alacağı iddiası EDHO hayranlarını heyecanlandırdı.

Kurtlar Vadisi dizisiyle uzun süre Türk halkının gönlünde Polat Alemdar olarak yer edinen Necati Şaşmaz'ın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olacağı iddia edildi. Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini canlandıran ve şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli canlandıran Oktay Kaynarca ile yeniden aynı projede buluşacak olması izleyicilerde heyecan yarattı. 2022'de yeniden çekilmesi planlanan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi öncesinde, Oktay Kaynarca ile uzun süre aynı dizide yer alan Necati Şaşmaz, eski partneri ile bir kez daha yan yana gelecek.

İddiaya göre Necati Şaşmaz, diziye Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak.

Konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı. Şaşmaz’ın diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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