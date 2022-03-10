MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın yeni mesleği! Muazzez Ersoy ile iş yemeği

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın yeni mesleği! Muazzez Ersoy ile iş yemeği

10.03.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı olarak tanına Necati Şaşmaz yeni mesleğiyle şaşırttı! Bestekârlığa soyunan Şaşmaz, Etiler'de şarkıcı Muazzez Ersoy ile iş yemeğinden çıkarken görüntülendi. Necati Şaşmaz şarkılarını Ersoy'un okumasını istiyor.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın yeni mesleği! Muazzez Ersoy ile iş yemeği

Kurtlar Vadisi'nde Polat rolüyle hafızalara kazınan, bir dönem ise tarikat lideri olduğu iddialarıyla gündeme gelen Necati Şaşmaz ekranlara dönemeyince yeni bir işe atıldı. Necati Şaşmaz Muazzez Ersoy ile iş yemeğinden çıkarken görüntülenince yeni işi de ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz ile dönerci çıkışı görüntülenen Muazzez Ersoy, "Necati Şaşmaz'ın yemek daveti üzerine buluştuk" dedi.

necati-sasmaz-039-in-yeni-meslegi-soke-etti-2-14785397_o

"MUAZZEZ ERSOY'UN OKUMASINI İSTERİM"

Şaşmaz ise Snob Magazin'in haberine göre; "Müzikle ilgileniyorum. 1-2 şarkım var. Eğer Muazzez Ersoy beğenirse onun söylemesini istiyorum. Bir tane şarkı da ben seslendireceğim" açıklamasını yaptı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz "Okuduğum senaryolar var" diyerek de ekrana döneceğinin sinyalini verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz dizisi bitti mi? Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz dizisi bitti mi?
Yatak görüntüsü olay oldu! 'Sen neymişsin Asuman!'Yatak görüntüsü olay oldu! 'Sen neymişsin Asuman!'
Acun Ilıcalı'nın zor anları! Duygusal anlar yaşadı Acun Ilıcalı'nın zor anları! Duygusal anlar yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Muazzez Ersoy Necati Şaşmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

AFAD teyakkuza geçti! 37 ilde alarm verildi: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı

AFAD teyakkuza geçti! 37 ilde alarm verildi: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Akaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıt

Akaryakıtta zam tartışması! EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamasına EPGİS'ten yanıt

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Dünya basını hakem skandalını tartışıyor! Cüneyt Çakır için flaş iddia!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.