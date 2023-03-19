Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ün son hali olay oldu! "Kadın güzelliğinin standardı!"

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Safiye Karahanlı karakteri ile hafızalara kazınan 42 yaşındaki ünlü oyuncu Begüm Kütük güzelliği ile büyülüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı oyuncu, gündem oldu.

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Erhan Ufak ve Özgü Namal gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisi sonrası Canım Ailem, Yalan Dünya, Çalıkuşu, Kaderimin Yazıldığı Gün gibi çok sayıda yapımda rol alan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

BEGÜM KÜTÜK SON HALİ İLE AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Begüm Kütük yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ağızları açık bıraktı.

Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evli olan başarılı oyuncunun genç kalmayı nasıl başardığı merak konusu olurken birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

'Kadın güzelliğinin standardı!', 'Gülümsemen ve gözlerin dünyanın en iyisi', 'Bu kadar güzel olmamalısın' gibi çok sayıda yorum alan başarılı oyuncu deprem paylaşımında bulundu.

KURTLAR VADİSİ'NİN SAFİYE KARAHANLISI BEGÜM KÜTÜK'TEN 'DEPREM' PAYLAŞIMI

Begüm Kütük, 1 gün önce Instagram hesabında yaptığı 'deprem' paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"KALBİMİ ONRMAYA ÇALIŞMAM 40 GÜNÜMÜ ALDI"

"Yaşadığım derin üzüntü ve kayıpların ardından ölüm gerçeğiyle yüzleşmem, hayatın dengesini kurabilmeyi başarmak adına yaşadığım kızgınlık, suçluluk, adalet arama, depresyon, yalnız hissetme, umut derken içimden sanki bir parça kopmuş gibi kalbimi onarmaya çalışmam tam 40 günümü aldı. Üzüntüm ve kızgınlığım yok olmasa da herkes gibi yaşama tutunmaya çalışıyorum. Yaşadığım yas sürecinde sosyal hayata dair ne bir paylaşım yapmak istedim ne de paylaşılanlara bakmak istedim. Bugün yaşadığımız felaketin tam 40. Günü. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.Lütfen sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Yaşam elbet devam ediyor ama bize hala ihtiyacı olan kişileri asla unutmayalım, yaşadıklarımızı asla normalleştirmeyelim olur mu?"





