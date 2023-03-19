MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ün son hali olay oldu! "Kadın güzelliğinin standardı!"

Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ün son hali olay oldu! "Kadın güzelliğinin standardı!"

19.03.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Safiye Karahanlı karakterini canlandıran Begüm Kütük son hali ile görenleri adeta büyüledi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabına giren herkes aynı şeyi söyledi. 'Kadın güzelliğinin standardı!', 'Gülümsemen ve gözlerin dünyanın en iyisi', 'Bu kadar güzel olmamalısın', 'Yüreğiniz kadar güzel bir gün dilerim' gibi yorumlar alan ünlü oyuncu Begüm Kütük yıllara meydan okuyor. İşte Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ün son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Safiye Karahanlı'sı Begüm Kütük'ün son hali olay oldu! "Kadın güzelliğinin standardı!"

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Safiye Karahanlı karakteri ile hafızalara kazınan 42 yaşındaki ünlü oyuncu Begüm Kütük güzelliği ile büyülüyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı oyuncu, gündem oldu.

q1

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Erhan Ufak ve Özgü Namal gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisi sonrası Canım Ailem, Yalan Dünya, Çalıkuşu, Kaderimin Yazıldığı Gün gibi çok sayıda yapımda rol alan ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

59

BEGÜM KÜTÜK SON HALİ İLE AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Begüm Kütük yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ağızları açık bıraktı.

k1

k5

Ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile evli olan başarılı oyuncunun genç kalmayı nasıl başardığı merak konusu olurken birçok sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

k4

'Kadın güzelliğinin standardı!', 'Gülümsemen ve gözlerin dünyanın en iyisi', 'Bu kadar güzel olmamalısın' gibi çok sayıda yorum alan başarılı oyuncu deprem paylaşımında bulundu.

k3

KURTLAR VADİSİ'NİN SAFİYE KARAHANLISI BEGÜM KÜTÜK'TEN 'DEPREM' PAYLAŞIMI

Begüm Kütük, 1 gün önce Instagram hesabında yaptığı 'deprem' paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

k2

"KALBİMİ ONRMAYA ÇALIŞMAM 40 GÜNÜMÜ ALDI"

"Yaşadığım derin üzüntü ve kayıpların ardından ölüm gerçeğiyle yüzleşmem, hayatın dengesini kurabilmeyi başarmak adına yaşadığım kızgınlık, suçluluk, adalet arama, depresyon, yalnız hissetme, umut derken içimden sanki bir parça kopmuş gibi kalbimi onarmaya çalışmam tam 40 günümü aldı. Üzüntüm ve kızgınlığım yok olmasa da herkes gibi yaşama tutunmaya çalışıyorum. Yaşadığım yas sürecinde sosyal hayata dair ne bir paylaşım yapmak istedim ne de paylaşılanlara bakmak istedim. Bugün yaşadığımız felaketin tam 40. Günü. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.Lütfen sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Yaşam elbet devam ediyor ama bize hala ihtiyacı olan kişileri asla unutmayalım, yaşadıklarımızı asla normalleştirmeyelim olur mu?"

kk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekran orucunu bozdu! “Hoşgeldin Deniz” diyerek duyurduEkran orucunu bozdu! “Hoşgeldin Deniz” diyerek duyurdu
Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kestiTamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti
Transparan giyip kalçasını açıkta bıraktı! Frikik vermek için çabaladıTransparan giyip kalçasını açıkta bıraktı! Frikik vermek için çabaladı
Anahtar Kelimeler:
Begüm Kütük Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca kurtlar vadisi polat alemdar Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem!

Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem!

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ekipler teyakkuza geçti!

İstanbul'da kentsel dönüşüm başlıyor!

İstanbul'da kentsel dönüşüm başlıyor!

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

Erdoğan'ın masasındaki son anket! 2018 detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.