Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leylası' Çiğdem Batur: 'Oyuncu olduğum birilerinin aklına gelir mi bir gün?'

Türk oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı olan Çiğdem Batur, sanat hayatına Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak başladı. Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında olan Çiğdem Batur'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte detaylar...

"OYUNCU OLDUĞUM BİRİLERİNİN AKLINA GELİR Mİ BİR GÜN?"

Instagram'da "cigdembatur" kullanıcı adıyla aktif olarak paylaşım yapan Çiğdem Batur'dan tepki geldi. Yıllarını oyunculuk mesleğine vermesine rağmen sunucu olarak aday olmaktan sitem eden Batur, "Sen 21 yıllık oyunculuk kariyerinle var ol 35 bölümlük sunuculuğunla aday ol. Layık gören herkese teşekkürler de; aday olmayı ve ödülü almayı hak eden yıllarını sunuculuk mesleğine vermiş çok kişi var. Benim yıllarımı oyunculuğa verdiğim gibi. Ha bu arada; Oyuncu olduğum birilerinin aklına gelir mi bir gün?" ifadelerini kullandı.

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

13 Temmuz 1982 Düzce doğumlu Çiğdem Batur 39 yaşındadır. Batur, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004'te ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" isimli programı sunan Batur, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları yaptı. Kısa film deneyimi olan Batur birçok dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.



