MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leylası' Çiğdem Batur: 'Oyuncu olduğum birilerinin aklına gelir mi bir gün?'

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leylası' Çiğdem Batur: 'Oyuncu olduğum birilerinin aklına gelir mi bir gün?'

07.10.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde "Savcı Leyla" rolü ile boy gösteren Çiğdem Batur'un Instagram paylaşımı dikkat çekti. Kurtlar Vadisi'nin ardından Papatyam, Deli Gönül, Bizim Hikaye gibi projelerde de yer alan Batur, Instagram'dan 'Oyuncu olduğum birilerinin aklına gelir mi bir gün?' dedi. İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leylası' Çiğdem Batur: 'Oyuncu olduğum birilerinin aklına gelir mi bir gün?'

Türk oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısı olan Çiğdem Batur, sanat hayatına Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak başladı. Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında olan Çiğdem Batur'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İşte detaylar...

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leylası' Çiğdem Batur: 'Oyuncu olduğum birilerinin aklına gelir mi bir gün?'

"OYUNCU OLDUĞUM BİRİLERİNİN AKLINA GELİR Mİ BİR GÜN?"

Instagram'da "cigdembatur" kullanıcı adıyla aktif olarak paylaşım yapan Çiğdem Batur'dan tepki geldi. Yıllarını oyunculuk mesleğine vermesine rağmen sunucu olarak aday olmaktan sitem eden Batur, "Sen 21 yıllık oyunculuk kariyerinle var ol 35 bölümlük sunuculuğunla aday ol. Layık gören herkese teşekkürler de; aday olmayı ve ödülü almayı hak eden yıllarını sunuculuk mesleğine vermiş çok kişi var. Benim yıllarımı oyunculuğa verdiğim gibi. Ha bu arada; Oyuncu olduğum birilerinin aklına gelir mi bir gün?" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leylası' Çiğdem Batur: 'Oyuncu olduğum birilerinin aklına gelir mi bir gün?'

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

13 Temmuz 1982 Düzce doğumlu Çiğdem Batur 39 yaşındadır. Batur, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004'te ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" isimli programı sunan Batur, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları yaptı. Kısa film deneyimi olan Batur birçok dizi ve sinema filmlerinde rol aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pakize Suda'nın yeğeni canlı yayında anlattı! "Bana her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dediPakize Suda'nın yeğeni canlı yayında anlattı! "Bana her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
Aleyna Tilki'nin şarkısı Real Love’un anlamı nedir? Aleyna Tilki'nin şarkısı Real Love’un anlamı nedir?
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem Batur Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi

6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Mehmet Şef böyle duyurdu! "Bugün itibariyle sözleşmeyi feshediyoruz"

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Müge Anlı'yı kahkahaya boğan aşk mektubu! "Koca ineğim, tavşanım, seksi Dürdane..."

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.