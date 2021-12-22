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Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girmişti! İşte son hali

22.12.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi'yi canlandıran Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girdi. TikTok ve Instagram hesabından paylaşım yapan Ayaydın sık sık tesettüre girmesiyle ilgili yaptığı açıklamaları paylaşıyor. Fatma Büşra Ayaydın son halini de paylaştı.

Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girmişti! İşte son hali

Kurtlar Vadisi dizisinde küçük yaşlarda rol alan Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girip ardından da oyunculuktan uzaklaştığını anlattı.

Çakır karakterini kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran ve sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Fatma Büşra Ayaydın açıklamalarında "Açılmayı düşünmüyorum halimden gayet memnunum" dedi.

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Fatma Büşra Ayaydın "Tesettürün gerektirdiği bazı şartlar var. Bunlara da dikkat etmem gerekiyor bunun için gelen teklifleri o sebeple kabul edemiyorum" dedi.

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Instagram hesabından paylaşımlar yaparak dikkat çeken Ayaydın yüzünü çok da göstermeme çalışıyor.


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