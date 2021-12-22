Kurtlar Vadisi'nin Selvi Çakır'ı Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girmişti! İşte son hali

Kurtlar Vadisi dizisinde küçük yaşlarda rol alan Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girip ardından da oyunculuktan uzaklaştığını anlattı.

Çakır karakterini kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran ve sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Fatma Büşra Ayaydın açıklamalarında "Açılmayı düşünmüyorum halimden gayet memnunum" dedi.

Fatma Büşra Ayaydın "Tesettürün gerektirdiği bazı şartlar var. Bunlara da dikkat etmem gerekiyor bunun için gelen teklifleri o sebeple kabul edemiyorum" dedi.

Instagram hesabından paylaşımlar yaparak dikkat çeken Ayaydın yüzünü çok da göstermeme çalışıyor.



