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Kurtlar Vadisi'nin Yıldırım'ı son haliyle hayrete düşürdü! Muro'nun has adamıydı

24.01.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007-2009 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği 'Yıldırım' karakteriyle akıllara kazınan genç yıldız Eray Türk son haliyle dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin Yıldırım'ı son haliyle hayrete düşürdü! Muro'nun has adamıydı

Başrollerini Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Mustafa Üstündağ gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Eray Türk, Recep İvedik 7 filmiyle ekrana dönmüştü. Ünlü oyuncu yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

1986 yılında Giresun'da dünyaya gelen Eray Türk, Kurtlar Vadisi dizisinde Muro ve Çeto'nun adamı Yıldırım'a hayat veriyordu.

Kurtlar Vadisi'nin Yıldırım'ı son haliyle hayrete düşürdü! Muro'nun has adamıydı

Sonrasında Muro: Lanet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Şipşak Anadolu ve Hürkuş gibi yapımlarda boy gösterdi.

Kurtlar Vadisi'nin Yıldırım'ı son haliyle hayrete düşürdü! Muro'nun has adamıydı

Şimdilerde Recep İvedik serisinin son filminde Kemal karakterini canlandıran yıldız, son hali merak konusu oldu.

Kurtlar Vadisi'nin Yıldırım'ı son haliyle hayrete düşürdü! Muro'nun has adamıydı

Saçlarını ve sakallarını uzatan Eray Türk, setlerden arta kalan zamanını tiyatro sahnesinde değerlendiriyor.

Kurtlar Vadisi'nin Yıldırım'ı son haliyle hayrete düşürdü! Muro'nun has adamıydı

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