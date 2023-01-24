Kurtlar Vadisi'nin Yıldırım'ı son haliyle hayrete düşürdü! Muro'nun has adamıydı

Başrollerini Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Mustafa Üstündağ gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Eray Türk, Recep İvedik 7 filmiyle ekrana dönmüştü. Ünlü oyuncu yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

1986 yılında Giresun'da dünyaya gelen Eray Türk, Kurtlar Vadisi dizisinde Muro ve Çeto'nun adamı Yıldırım'a hayat veriyordu.

Sonrasında Muro: Lanet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine, Şipşak Anadolu ve Hürkuş gibi yapımlarda boy gösterdi.

Şimdilerde Recep İvedik serisinin son filminde Kemal karakterini canlandıran yıldız, son hali merak konusu oldu.

Saçlarını ve sakallarını uzatan Eray Türk, setlerden arta kalan zamanını tiyatro sahnesinde değerlendiriyor.





