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Kurtlar Vadisi’nin yönetmeninden yeni proje! Balkan Ninnisi

25.05.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi’nin yönetmenlik koltuğunda oturan Doğan Ümit Karaca’nın seyircilerin karşısına geçireceği Balkan Ninnisi dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Çekimleri Makedonya’nın Üsküp kentinde gerçekleştirilecek olan Balkan Ninnisi, sezonun iddialı yapımları arasında.

Kurtlar Vadisi’nin yönetmeninden yeni proje! Balkan Ninnisi

Dönem dizilerine bir yenisini daha ekleyen TRT1, Balkan Ninnisi’yle geniş kitlelere adından söz ettirecek.

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Sayılı günler sonra TRT1 ekranlarında yayına girecek olan ve Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Doğan Ümit Karaca’nın yönetmenliğini üstlendiği Balkan Ninnisi, yaz sezonu için oldukça iddialı.

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Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok’un yaptığı Balkan Ninnisi’nin senaryosu yine Uğur Uzunok tarafından kaleme alınırken dizinin yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca oturuyor.

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Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp’te geçen bir aşk öyküsünü gözler önüne serecek olan Balkan Ninnisi hem işlediği konuyla hem kadrosundaki oyuncularla ilgi odağına yerleşti.

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