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Kurtlar Vadisi Pusu’nın Selvi’si Pınar Tuncegil’in son hali görenleri şaşırttı

30.08.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi’nde Büşra Ayaydın’ın canlandırdığı Selvi Çakır karakterini, Kurtlar Vadisi Pusu’da Pınar Tuncegil canlandırmıştı. Memati Baş karakteriyle evlenen Selvi o zamanlar da güzelliği ile dikkat çekmişti. İşte karaktere hayat veren Pınar Tuncegil’in son hali…

Kurtlar Vadisi Pusu’nın Selvi’si Pınar Tuncegil’in son hali görenleri şaşırttı

Türk televizyon dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi, final yapmasının ardından Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Dizideki çocuk karakterler büyümüş, ancak pek çok isim aynı kalmıştı. Süleyman Çakır’ın kızını oynayan Selvi Çakır’ı da canlandıran isim değişmiş yerine Pınar Tuncegil gelmişti. İşte güzel oyuncunun son hali…

KURTLAR VADİSİ PUSU’NUN SELVİ’Sİ PINAR TUNCEGİL’İN SON HALİ

35 yaşındaki Pınar Tuncegil, Kurtlar Vadisi Pusu’da Süleyman Çakır’ın kızını canlandırmıştı. Memati Baş’a küçüklüğünden beri hayranlarık duyan Selvi Çakır, komik diyaloglarıyla dikkat çekmişti. Kurtlar Vadisi dizisinde 4 sezon yer alan, o zamanlar da çok beğenilen oyuncu, şimdilerde güzelliğine daha da güzellik katmış. İşte Pınar Tuncegil’in son hali:

Kurtlar Vadisi Pusu’nın Selvi’si Pınar Tuncegil’in son hali görenleri şaşırttı

PINAR TUNCEGİL KİMDİR?

Pınar Tuncegil 10 Mart 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1,64 boyunda olan güzel oyuncu 50 kg ağırlığındadır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olan Pınar Tuncegil, Yalancı Romantik, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu ve Medcezir gibi dizilerde rol aldı.

Kurtlar Vadisi Pusu’nın Selvi’si Pınar Tuncegil’in son hali görenleri şaşırttı

ROL ALDIĞI TV DİZİLERİ:

Yalancı Romantik ( Merve- 17 bölüm)
Dudaktan Kalbe ( Özge- 2 bölüm)
Kurtlar Vadisi Pusu (Selvi Çakır–4. sezon )

Kurtlar Vadisi Pusu’nın Selvi’si Pınar Tuncegil’in son hali görenleri şaşırttı

OYNADIĞI ROLLER:

Nella ( Kafes) 26. Genç Günler/ Fatih Reşat Nuri Sahnesi
Hamlet (Hamlet Fragmanlar) İstanbul

Üniversiteleri Tiyatro Şenliği
Blanche ( Arzu Tramvayı) Yeditepe

Üniversitesi Deneme Sahnesi
Nora ( Nora- Bir Bebek Evi) Yeditepe

Üniversitesi Deneme Sahnesi
Prospere ( Fırtına ) Yeditepe

Üniversitesi Deneme Sahnesi
Gelin ( Kanlı Düğün) Yeditepe Üniversitesi Deneme Sahnesi

PINAR TUNCEGİL, ALPER SALDIRAN’DAN BOŞANIP GÖKÇER GENÇ İLE EVLENDİ

2019 yılında oyuncu Alper Saldıran’dan boşanan Pınar Tuncegil bu yıl bir başka oyuncu Gökçer Genç ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahı Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde kıyıldı.

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