Kurtlar Vadisi Pusu’nın Selvi’si Pınar Tuncegil’in son hali görenleri şaşırttı

Türk televizyon dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi, final yapmasının ardından Kurtlar Vadisi Pusu adıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Dizideki çocuk karakterler büyümüş, ancak pek çok isim aynı kalmıştı. Süleyman Çakır’ın kızını oynayan Selvi Çakır’ı da canlandıran isim değişmiş yerine Pınar Tuncegil gelmişti. İşte güzel oyuncunun son hali…
35 yaşındaki Pınar Tuncegil, Kurtlar Vadisi Pusu’da Süleyman Çakır’ın kızını canlandırmıştı. Memati Baş’a küçüklüğünden beri hayranlarık duyan Selvi Çakır, komik diyaloglarıyla dikkat çekmişti. Kurtlar Vadisi dizisinde 4 sezon yer alan, o zamanlar da çok beğenilen oyuncu, şimdilerde güzelliğine daha da güzellik katmış. İşte Pınar Tuncegil’in son hali:
Pınar Tuncegil 10 Mart 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1,64 boyunda olan güzel oyuncu 50 kg ağırlığındadır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olan Pınar Tuncegil, Yalancı Romantik, Dudaktan Kalbe, Kurtlar Vadisi Pusu ve Medcezir gibi dizilerde rol aldı.
Yalancı Romantik ( Merve- 17 bölüm)
Dudaktan Kalbe ( Özge- 2 bölüm)
Kurtlar Vadisi Pusu (Selvi Çakır–4. sezon )
Nella ( Kafes) 26. Genç Günler/ Fatih Reşat Nuri Sahnesi
Hamlet (Hamlet Fragmanlar) İstanbul
Üniversiteleri Tiyatro Şenliği
Blanche ( Arzu Tramvayı) Yeditepe
Üniversitesi Deneme Sahnesi
Nora ( Nora- Bir Bebek Evi) Yeditepe
Üniversitesi Deneme Sahnesi
Prospere ( Fırtına ) Yeditepe
Üniversitesi Deneme Sahnesi
Gelin ( Kanlı Düğün) Yeditepe Üniversitesi Deneme Sahnesi
2019 yılında oyuncu Alper Saldıran’dan boşanan Pınar Tuncegil bu yıl bir başka oyuncu Gökçer Genç ile dünyaevine girdi. Çiftin nikahı Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde kıyıldı.
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