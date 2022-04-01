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Kurtlar Vadisi Pusu'nun Mete Aymar'ı İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti! İbrahim Gündoğan neden öldü?

01.04.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan oyuncu İbrahim Gündoğan'dan kötü haber geldi. "İbrahim Gündoğan neden öldü?" sorusunun yanıtı da belli oldu. Ünlü isim geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Mete Aymar'ı İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti! İbrahim Gündoğan neden öldü?

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan oyuncu İbrahim Gündoğan'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Oyuncu İbrahim Gündoğan hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Gündoğan'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi, Süha Uygur sosyal medya hesabından "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" sözleriyle duyurdu.

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Gündoğan’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami’den son yolculuğuna uğurlanacak.

İBRAHİM GÜNDOĞAN KİMDİR?

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile tanınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1992 yılında Nisa Serezli'nin başrolde oynadığı Eda Hanım dizi ile oyunculuğa adım atan İbrahim Gündoğan, Ruhsar, Yılan Hikayesi, Sır Kapısı, Beşinci Boyut, Kınalı Kar, Lale Devri, Kuzey Güney ve Kurt Kanunu gibi dizilerde oynamasının ardından 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Mete Aymar karakterine hayat verdi.

2020'de ise yönetmenliğini Yasin Uslu'nun yaptığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Ya Istiklal Ya Ölüm dizisinde Damat Ferit karakteri ile seyirciyle buluşmuştu.

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